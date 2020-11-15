Biden'ın 'Beyaz Saray Genel Sekreteri' Klain: Trump'ın bugünkü tweeti, Biden'ın seçimi kazandığı gerçeğinin teyididir

ABD'de 3 Kasım'da yapılan Başkanlık Seçimleri'nde Başkan seçildiği ilan edilen Joe Biden'ın Beyaz Saray Genel Sekreteri olarak belirlediği Ron Klain, mevcut ABD Başkanı Donald Trump'ın bugünkü "Biden kazandı çünkü seçim hileliydi" açıklamasına ilişkin "Trump'ın bu tweeti, Biden'ın seçimi kazandığı gerçeğinin bir başka teyididir" dedi.

NBC kanalında mevcut ABD Başkanı Donald Trump'ın rakibi Joe Biden'ın seçim galibi ilan edilmesine ilişkin attığı tweetleri değerlendiren Klain, Trump'ın söz konusu ifadelerinin Joe Biden'ın seçimi kazandığı gerçeğinin bir teyidi olduğunu dile getirdi.

Oy sayımlarına ilişkin 'temelsiz iddialara yer verilmesi' gerekçesiyle, Trump'ın söz konusu paylaşımlarının geri kalanına katılmadığını söyleyen Klain, "Biden kazandı çünkü daha çok oy topladı. Tam olarak, Başkan Trump'ın dört yıl önce 'ezici' olarak tanımladığı miktarda oy toplayarak seçimi kazandı" dedi.

Top Biden aide: Trump tweet "further confirmation of the reality that Joe Biden won the election" https://t.co/lG5HZ2L8Uc pic.twitter.com/brMlbqC8yN — The Hill (@thehill) November 15, 2020

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