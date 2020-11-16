SpaceX ve NASA uzaya ilk operasyonel mürettabatlı uçuş gerçekleştirdi

NASA ile SpaceX Uluslararası Uzay İstasyonu'na dört astronotun bulunduğu Falcon 9 roketiyle Crew Dragon kapsülünü fırlattı. Fırlatmadan 9 dakşka sonra yörüngeye çıkan astronotların salı günü Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşması bekleniyor.

NASA, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) SpaceX kapsülüyle üç Amerikalı ve bir Japon astronotun gönderimi başlattı. Dört kişilik mürettebatın 6 ay UUİ'de kalacağı belirtildi.

NASA'dan bir astronot ve 2 Rus kozmonotun bulunduğu UUİ'ye 4 kişilik mürettebatın salı sabahı TSİ 07.00'de ulaşması bekleniyor.

Resilience rises. 🚀



The Crew-1 mission has lifted off on a Falcon 9 rocket from @NASAKennedy at 7:27pm ET and is en route to the @Space_Station. #LaunchAmerica pic.twitter.com/5Q3uXSLvqt — NASA (@NASA) November 16, 2020

Özel bir şirket tarafından NASA için sağlanan 'ilk tam teşekküllü taksi uçuşu' olma özelliği taşıyan yolculuk yaklaşık 27 saat sürecek. SpaceX astronot taksi hizmeti geliştirip, test etmek ve uçurmak için NASA ile 3 milyar doları aşan sözleşme imzalamıştı.

NASA ile SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu'na dört astronotun bulunduğu Crew Dragon kapsülü ve Falcon 9 roketini fırlattı https://t.co/XsyEjRMsxg pic.twitter.com/MXTwNn6kFX — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) November 16, 2020

Mürettebat, 3 NASA astronotu Michael Hopkins, Victor Glover ve Shannon Walker ile deneyimli Japon Uzay Ajansı (Jaxa) astronotu Soichi Noguchi'den oluşuyor. Uçuşun başarıya ulaşması ve astronotların UUİ'ye ulaşması durumunda, astronotlardan Victor Glover, uzay istasyonunda ilk uzun süreli görev üstlenecek Afrika kökenli ABD vatandaşı olacak.

Mürettabat, 410 kilometre yükseklikte bulunan Uluslararası Uzay İstasyonu'nda NASA'dan Kate Rubins ve Rus Uzay Ajansı (Roscosmos) kozmonotları Sergey Ryzhikov ve Sergey Kud-Sverchkov'a katılacak.

Koronavirüs teşhisi konulan SpaceX şirketinin sahibi Elon Musk'ın, karantinada olması nedeniyle fırlatma görevine katılamadığı belirtildi.

SpaceX ilk insanlı fırlatışı mayıs ayında gerçekleştirmişti. Şirket Demo-2 isimli görevde uzaya astronot gönderebilen ilk özel şirket olmayı başarmıştı.