ABD: Katar'a ablukanın kalkması önceliklerimiz arasında olacak

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, 2020 Küresel Güvenlik Forumu kapsamında verdiği röportajda, dış politika konularına değindi.

Haziran 2017'den bu yana Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), Katar'a uyguladığı ablukaya dikkati çeken OBrien, "Biz ocak ayında görevi bırakıyor olsak bile, önümüzdeki 70 gün içinde Katar'a ablukanın kalkması önceliklerimiz arasında olacak. Bu ihtimal gerçekten var" açıklamasını yaptı.

O'Brien, Ortadoğu'da 'İran'a karşı bir denge kurulması için Körfez ülkeleri arasında uyumlu bir ilişki kurulmasının önemli olduğunu' vurgulayarak, "Körfez ülkeleri arasındaki uyum, İsrail ile daha çok barış anlaşmasının kapısını açacak, Ortadoğu'da ve hatta Müslüman ve Arap dünyasının diğer bölgelerinde gerçek ekonomik fırsat alanları açacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Katar'a yönelik Körfez ülkelerinin tavrını 'aile kavgasına' benzeten O'Brien, "Tıpkı aile kavgaları gibi bu anlaşmazlığı da çözmek zor. Tüm kuzenleri, Şükran Günü yemeği masasında bir araya getirmeyi istiyoruz. Bu konu üzerinde çalışıyoruz. Trump görevde olduğu müddetçe bu konu önceliğimiz olacak" ifadelerini kullandı.

Öte yandan O'Brien, Trump yönetiminin 2012'de Suriye'de ortadan kaybolan Amerikalı gazeteci Austin Tice'ı da ülkesine döndürmek istediğini söyledi.

O'Brien, görev süreleri bitmeden önce Tice'ın evine dönebilmesi için gerekli tüm araçları kullandıklarını kaydetti.