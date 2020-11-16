'Trump, ocak ayının ortasına kadar Afganistan ve Irak'taki Amerikan askerlerinin sayısını yarıya indirecek'

ABD Başkanı Trump'ın Irak ve Afganistan'da bulunan Amerikan askerlerinin sayısını 2021 yılı ocak ayının ortasına kadar yarıya indirmeyi planladığı iddia edildi.

CNN'e konuşan iki yetkili, ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon), Başkan Donald Trump'ın en erken bu hafta içinde Irak ve Afganistan'da bulunan askerlerin sayısını, 2021 yılı ocak ayının ortasına kadar 2 bin 500'e düşürülmesine yönelik kararname yayınlayacağını öngördüğünü söyledi.

Haberde, Pentagon'dan Irak ve Afganistan'daki komutanlara, askerlerin 15 Ocak'a kadar 2 bin 500'e düşürülmesi için hazırık yapmaları konusunda 'uyarı emri' verildiği kaydedildi.

Şu anda Irak'ta yaklaşık 3 bin, Afganistan'da ise yaklaşık 4 bin 500 Amerikan askeri bulunuyor.

Daha önce basında çıkan iddialar, Trump'ın Savunma Bakanı Mark Esper'i görevden alarak yerine Christopher Miller'ı atamasıyla, sözgelimi ülkelerde asker azaltma yönündeki adımların hızlanabileceğine işaret ediyordu.