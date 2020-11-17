Trump'a 'yenilgiyi kabul et' tavsiyesinde bulunan Obama: İktidarda kalabilmek için her şeyi yapan diktatörler var

Trump'a ABD'nin hayrı için kendi döneminin Başkan Yardımcısı Biden karşısında yenilgiyi kabul etmesi çağrısı yapan Obama "Dünyada 'iktidarda kalmak için her şeyi yapabilirim. İnsanları öldürebilirim, hapse atabilirim. Hileli seçimler yapabilirim. Gazetecileri bastırabilirim' diyen tek adamlar ve diktatörler var. Bizim böyle olmamamız lazım" dedi.

ABD'de 3 Kasım seçimlerinin ardından Başkan Donald Trump'ın hile iddiasında bulunup Beyaz Saray'dan çıkma işareti vermemesi yüzünden geçiş süreci sekteye uğrarken, CBS News'un 60 Dakika programına katılan Barack Obama, halefinin yenilgiyi kabul etme zamanının geldiğini söyledi.

'Başkanlık makamında geçici oturan kamu görevlisi'

Kendi Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın seçimi kazandığını ve gelecek ABD Başkanı olacağını söylemiş bulunan önceki Başkan, "ABD başkanları tasarım gereği o makamda geçici olarak oturan kamu görevlileridir. Ve vaktiniz dolduğunda, ülkeyi ilk sıraya koymak ve kendi egonuzun, çıkarlarınızın ve hayal kırıklıklarınızın ötesinde düşünmek sizin işinizdir" diyerek şöyle devam etti:

"Başkan Trump'a tavsiyem, son bölümler oynanırken ülkesini en başa koyan biri olarak hatırlanmak istiyorsan, aynısını yapmanın zamanı gelmiştir."

'Demokrasiyi gayri meşrulaştırma çabası'

Trump kampanyasının yaygın seçim hilesi iddialarının olası yansımaları sorulduğunda, "Sadece gelen Biden yönetimini değil, genel olarak demokrasiyi gayri meşrulaştırmaya yönelik bir adım daha" yanıtını veren Obama, Trump'tan 'kaybetmeyi sevmeyen ve kaybettiğini asla kabul etmeyen' biri diye söz etti.

'Cumhuriyetçiler Başkan'ın gönlünü eğlemesin'

Durumu Trump'tan çok daha iyi bilen diğer Cumhuriyetçi yetkililerin buna ayak uydurarak ABD Başkanı'nın gönlünü yapmasından endişelerini dile getiren Obama, şunları söyledi:

"Bu tehlikeli bir yol. Son yıllardaki egemen hissiyat, güç elde etmek için kelimenin tam anlamıyla her şeyi yapmanın gideri ve haklılığı olduğu. Ve bu sadece ABD'ye özgü değil. Dünya çapında 'İktidarda kalmak için her şeyi yapabilirim. İnsanları öldürebilirim, hapse atabilirim. Hileli seçimler yapabilirim. Gazetecileri bastırabilirim' diyen tek adamlar ve diktatörler var. Ama bizim böyle olmamamız gerekir."