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    Barack Obama Michelle Obama Donald Trump Melania Trump Beyaz Saray Washington, DC 20 Ocak 2017

    Trump'a 'Bu bir oyun değil' uyarısı yapan Michelle Obama: Benim için kolay değildi, ama geçiş sürecinin gereğini yaptım

    © AFP 2020 / JIM WATSON
    ABD
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    ABD'de 3 Kasım seçimlerinde hile yapıldığını iddia ederek Beyaz Saray'ı terk etmeyi reddeden Başkan Donald Trump'a geçiş sürecini başlatma çağrısı yapanlar arasına eski first lady Michelle Obama da katıldı.

    Eski Başkan Barack Obama'nın eşi Michelle Obama, bugüne dek 'nefretini' gizleme zahmetine pek girmediği Donald Trump'a Instagram hesabından seslendi. Eski first lady, Kasım 2016 seçimlerinin kazananı Donald Trump ile eşi Melania Trump'a Ocak 2017'de Beyaz Saray'ı devretmek kendisine ne kadar zor gelse de bu süreci hakkıyla yerine getirdiğini söyledi.

    49. ABD Başkanı'nın eşi, "İncinmiş ve hayal kırıklığına uğramıştım, ama oylar sayılmış ve Donald Trump kazanmıştı. Amerikan halkı konuşmuştu. Başkanlığın en büyük sorumluluklarından biri halk konuştuğunda dinlemektir" diyerek şöyle devam etti:

    "Kocamla ben, ekibimize, George ile Laura Bush'un bizim için yaptığını gerçekleştirmeleri talimatını verdik: Saygın, kusursuz bir görev devir teslimi kotarmak; bu, Amerikan demokrasisinin alameti farikalarından biridir."

    Obamalar olarak Trump'ın ekibini davet ettiklerini ve 8 yıllık tecrübelerinin kendi ekipleri tarafından ayrıntılı şekilde paylaştığını anlatan eski first lady, "Bunların hiçbiri benim için kolay değildi. Donald Trump kocam hakkında yaydığı ırkçı yalanlarla ailemi tehlikeye atmıştı. Bu, affetmeye hazır olmadığım bir şeydi" itirafında bulundu.

    Ama ABD'nin hayrı için öfkesini bir kenara koyacak güç ve olgunluğu kendisinde bulmak zorunda kaldığını belirten Michelle Obama, seçimi kazanmış gözüken Demokrat Partili Joe Biden'ın eşi Jill'i hala aramayan first lady'ye şu hatırlatmayı yaptı:

    "Dolayısıyla Melania Trump'ı Beyaz Saray'da ağırladım, ona kendi tecrübelerimi anlattım ve onun first lady olmanın getirdiği kılı kırk yarmayla Beyaz Saray'da çocuk yetiştirmenin nasıl bir şey olduğu gibi her sorusunu yanıtladım." 

    "Kalbimde doğru şeyi yaptığımı biliyordum, çünkü demokrasimiz herkesin egosundan çok daha büyüktür. Ülkemize sevgimiz, hoşumuza gitmese veya farklı yürümesini istesek bile seçimin sonuçlarına saygı göstermemizi gerektirir, zira başkanlık hiçbir bireye ya da partiye ait değildir" vurgusunu yapan Michelle Obama, Trump'a şu uyarıları yaptı:

    "Aitmiş gibi yapmak, ister kişisel ister siyasi kazanım için bu temelsiz komplo teorileriyle oynamak, ülkemizin sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atmaktır. Bu bir oyun değil. O yüzden tüm Amerikalılardan, özellikle hangi partiden olurlarsa olsunlar ulusumuzun liderlerinden, seçim sürecini onurlandırmalarını ve tarihimiz boyunca görevdeki başkanların yapageldiği sorunsuz iktidar devir teslimini teşvik etmelerini talep ediyorum."

    Etiketler:
    Joe Biden, Barack Obama, Melania Trump, Donald Trump, Michelle Obama
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