Trump'a 'Bu bir oyun değil' uyarısı yapan Michelle Obama: Benim için kolay değildi, ama geçiş sürecinin gereğini yaptım

Eski Başkan Barack Obama'nın eşi Michelle Obama, bugüne dek 'nefretini' gizleme zahmetine pek girmediği Donald Trump'a Instagram hesabından seslendi. Eski first lady, Kasım 2016 seçimlerinin kazananı Donald Trump ile eşi Melania Trump'a Ocak 2017'de Beyaz Saray'ı devretmek kendisine ne kadar zor gelse de bu süreci hakkıyla yerine getirdiğini söyledi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Michelle Obama (@michelleobama)'in paylaştığı bir gönderi

49. ABD Başkanı'nın eşi, "İncinmiş ve hayal kırıklığına uğramıştım, ama oylar sayılmış ve Donald Trump kazanmıştı. Amerikan halkı konuşmuştu. Başkanlığın en büyük sorumluluklarından biri halk konuştuğunda dinlemektir" diyerek şöyle devam etti:

"Kocamla ben, ekibimize, George ile Laura Bush'un bizim için yaptığını gerçekleştirmeleri talimatını verdik: Saygın, kusursuz bir görev devir teslimi kotarmak; bu, Amerikan demokrasisinin alameti farikalarından biridir."

Obamalar olarak Trump'ın ekibini davet ettiklerini ve 8 yıllık tecrübelerinin kendi ekipleri tarafından ayrıntılı şekilde paylaştığını anlatan eski first lady, "Bunların hiçbiri benim için kolay değildi. Donald Trump kocam hakkında yaydığı ırkçı yalanlarla ailemi tehlikeye atmıştı. Bu, affetmeye hazır olmadığım bir şeydi" itirafında bulundu.

First lady Melania Trump has not reached out to Jill Biden either https://t.co/Xm1TggAoiK pic.twitter.com/pNy3CIuZPT — CNN Politics (@CNNPolitics) November 11, 2020

Ama ABD'nin hayrı için öfkesini bir kenara koyacak güç ve olgunluğu kendisinde bulmak zorunda kaldığını belirten Michelle Obama, seçimi kazanmış gözüken Demokrat Partili Joe Biden'ın eşi Jill'i hala aramayan first lady'ye şu hatırlatmayı yaptı:

"Dolayısıyla Melania Trump'ı Beyaz Saray'da ağırladım, ona kendi tecrübelerimi anlattım ve onun first lady olmanın getirdiği kılı kırk yarmayla Beyaz Saray'da çocuk yetiştirmenin nasıl bir şey olduğu gibi her sorusunu yanıtladım."

"Our democracy is so much bigger than anybody's ego."



Former first lady Michelle Obama weighs in on the refusal of President Trump and first lady Melania Trump to move forward with a transition of power to the incoming administration. https://t.co/rOxIdagd51 — CNN (@CNN) November 17, 2020

"Kalbimde doğru şeyi yaptığımı biliyordum, çünkü demokrasimiz herkesin egosundan çok daha büyüktür. Ülkemize sevgimiz, hoşumuza gitmese veya farklı yürümesini istesek bile seçimin sonuçlarına saygı göstermemizi gerektirir, zira başkanlık hiçbir bireye ya da partiye ait değildir" vurgusunu yapan Michelle Obama, Trump'a şu uyarıları yaptı:

'This is not a game': Michelle Obama urges peaceful transfer of power https://t.co/uEynSAbBgM pic.twitter.com/fmBY1YUQTb — Yahoo News (@YahooNews) November 17, 2020

"Aitmiş gibi yapmak, ister kişisel ister siyasi kazanım için bu temelsiz komplo teorileriyle oynamak, ülkemizin sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atmaktır. Bu bir oyun değil. O yüzden tüm Amerikalılardan, özellikle hangi partiden olurlarsa olsunlar ulusumuzun liderlerinden, seçim sürecini onurlandırmalarını ve tarihimiz boyunca görevdeki başkanların yapageldiği sorunsuz iktidar devir teslimini teşvik etmelerini talep ediyorum."