Twitter CEO'su Dorsey: Hunter Biden haberlerinin kısıtlanmasında yanlış yaptık

ABD Senatosu Adalet Komitesinde yapılan oturuma katılan Twitter CEO'su Jack Dorsey ile Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, senatörlerin sorularını yanıtladı.
Ağırlıklı olarak 3 Kasım'da yapılan 59'uncu ABD Başkanlık seçimi sürecinde söz konusu iki sosyal paylaşım platformunun uygulamalarının ele alındığı oturumda Cumhuriyetçi senatörler, özellikle Dorsey'e 'taraflı davrandığı' gerekçesiyle tepki gösterdi.
Jack Dorsey, seçimler öncesinde Demokrat aday Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın Ukrayna'da yaptığı bir işle ilgili New York post gazetesinde yayınlanan haberlerin Twitter'da bloke edilmesinin yanlış olduğunu belirtti.
İlgili düzenlemeyi güncelleyip New York Post gazetesine bildirimde bulunduklarını ve bloke edilen hesabın söz konusu paylaşımlar silinerek yeniden açılabileceğini ilettiklerini kaydeden Dorsey, gazetenin ise önce Twitter'ın blokaj kararını geri alması için hesabı açmama yönünde davrandığını ileri sürdü.
Ted Cruz'dan Dorsey'e sert eleştiriler
Öte yandan, Cumhuriyetçi Teksas Senatörü Ted Cruz, Jack Dorsey'e, "Neden Twitter Cumhuriyetçi ve muhafazakar hesapları sustururken Demokrat hesaplara dokunmuyor?" sorusunu yöneltti.
Dorsey ile Zuckerberg, söz konusu platformların demokrasinin ve seçimlerin bütünlüklü bir şekilde işleyebilmesi noktasında çaba gösterdiklerini ve şirketlerinin sürekli güncellemeler yaparak daha hassas hareket etmeye çalıştığını ifade etti.
ABD Başkanı Trump'ın seçimlerde hile yapıldığına ilişkin iddialarının yer aldığı paylaşımlara etiket koyup kısıtlama getiren Twitter, Demokratlar lehine hareket etmekle suçlanıyor.
3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre Demokrat aday Biden, toplamda 306 delegeye ulaşarak ABD'nin yeni başkanı olmaya hak kazanmıştı. Trump ise özellikle posta yoluyla kullanılan oylarda bazı hileli işlemlerin yapıldığını ve seçimleri aslında kendisinin kazandığını iddia etmişti.
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