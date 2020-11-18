ABD, Kovid-19 test kitinin evde kullanımına izin verdi

ABD’de, 30 dakikada sonuç veren ve tamamen evde yapılabilen bir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test kitinin kullanımına izin verildi.

Toplamda 11 milyondan fazla koronavirüs vakasının görüldüğü ABD'de birçok bölge salgınla mücadele etmek için yeni kısıtlamalar getirirken, Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), evde uygulanabilen tanı kitine onay verdiklerini açıkladı.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) yapılan bir açıklamada, kurumun, California merkezli Lucira Health şirketinin ürettiği tek kullanımlık, tamamen evde yapılabilen ve 30 dakikada sonuç veren Kovid-19 test kitinin acil durumlarda kullanımını onayladığı belirtildi.

Bununla birlikte kullanımının ilk başta sınırlı olacağı ve reçeteyle verileceği kaydedilen kitin doktorların ofisinde ve diğer test alanlarında da kullanımına müsaade edildiği aktarıldı.

Kullanacak kişinin yaşı 14 yaş ve üzerinde olması gerekiyor

Test için kullanıcının burundan örnek alması ve taşınabilir bir cihaz şeklinde tasarlanan kitin içine koyması, test kitini kullanacak kişinin 14 yaş ve üzerinde olması gerekiyor . Test sonucu cihazın ekran şeklinde ışıklandırılmış bir bölümünde gösteriliyor.

Bugüne kadar FDA, 300 civarı test kitini onayladı. Söz konusu kitlerde testlerin büyük çoğunluğunun bir sağlık personeli tarafından burundan örnek alınarak laboratuvar ortamında yapılması gerekiyor.

FDA: Eşi benzeri görülmemiş bir hızı sergilemeye devam ediyoruz

FDA Komiseri Stephen Hahn, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Koronavirüse yanıt vermek için eşi benzeri görülmemiş bir hızı sergilemeye devam ediyoruz” dedi.

Hahn, “FDA, insanın evde kendi yapabildiği ve sonuç alabildiği ilk Kovid-19 test kitini onayladı. Bu, test erişimini genişletmeye yönelik yaptığımız taahhüttün altını çizen önemli bir gelişme" diye yazdı.

We continue to demonstrate unprecedented speed in response to #COVID19. FDA authorized the first #COVID19 test that’s fully self-administered & provides results at home. It’s an important advancement, underscoring our commitment to expanding test access. https://t.co/pgoSbvTLYy pic.twitter.com/cF75XHcNMg — Dr. Stephen M. Hahn (@SteveFDA) November 18, 2020

​

FDA yetkililerinden Jeff Shuren "Şimdi Kovid-19 bulaşmış olabilen Amerikalılar, (test) sonuçlarına göre kendilerini ve etrafındakileri korumak için hemen harekete geçebilecek" ifadesini kullandı.

Lucira Health: 50 dolardan daha az fiyatla satışa sunulacak

Testi geliştiren Lucira Health sitesinde yaptığı açıklamada, test kitinin uygun maliyetli olacak şekilde tasarladıklarını ve 50 dolardan daha az bir fiyatla satışa çıkarmayı planladıklarını belirtti.

FDA’nın daha önce onay verdiği test kitlerinde, evde alınan örnekler laboratuvarlara gönderiliyordu.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, ABD'de 11 milyon 695 bin 711 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 254 bin 255 kişi hayatını kaybetti.