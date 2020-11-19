Oscarlı oyuncu McConaughey, Teksas Valiliği'ne aday olabilir

ABD'li oyuncu Matthew McConaughey, politikaya atılacak bir sonraki ünlü olabilir. Bir radyo programına katılan Oscarlı oyuncu, Teksas Valiliği’ne aday olmayı düşünüp düşünmediği sorusu üzerine “Bu bana bağlı değil, halka bağlı" diye yanıt verdi.

Dallas Buyers Club (Sınırsızlar Kulübü) ve Magic Mike (Striptiz Kulübü) gibi filmlerin yıldızı McConaughey, Hugh Hewitt'in sunduğu bir radyo programında, politikadan bahsederken siyasete atılma fikrine tamamen karşı çıkmadı.

Texas valiliğine ya da başka herhangi bir siyasi makama aday olup olmayacağı sorulan aktör, henüz kesin bir kararı vermediğini belirtse de bu olasılığı tamamen dışlamadı.

"Yani o bana bağlı olmaz. Benden çok halka bağlı" diyen McConaughey, "Bakın, politika şu an bana arızalı bir iş kolu gibi görünüyor. Politika, amacını yeninden tanımladığında çok daha fazla ilgimi çekebilir" diye ekledi.

51 yaşındaki McConaughey, "Bir Erkek 10 Günde Nasıl Kaybedilir" gibi romantik komedi filmlerle şöhrete kavuşmadan ve Los Angels Los Angeles'a taşınmadan önce Teksas'ta yaşıyordu.

Oscarlı oyuncu, hala siyasette gerçekten ne kadar başarılı olabileceğini sorguladığını, bu yolda hedeflerine ulaşmak için en iyi donanıma sahip olup olmadığını bilmediğini de vurguladı.

2013 yılında 'Dallas Buyers Club' filmindeki rolünden dolayı Oscar'ı kazanan oyuncu, siyasete atılması halinde, ABD'de politikaya atlayıp ya da siyasi bir makamı elde eden birkaç oyuncudan biri olacak.

Son başkanlık seçimlerini kaybeden mevcut ABD Başkanı Donald Trump, eski Kaliforniya Valisi Arnold Schwarzenegger, eski Carmel Belediye Başkanı Clint Eastwood ve eski Minnesota Valisi Jesse Ventura, şöhret dünyasından politikaya geçiş yapan ünlüler arasında yer alıyor.