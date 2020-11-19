Apple, iPhone bataryası davasında 113 milyon dolar ödemeyi kabul etti

Kaliforniya Başsavcısı Xavier Becerra, yaptığı açıklamada, Apple'ın eski iPhone modellerinin ömrünü kısaltmak için kasten yavaşlatmakla suçlandığı davada uzlaşmaya varıldığını duyurdu.
Başsavcı Becerra, söz konusu davada varılan uzlaşma uyarınca Apple'ın 113 milyon dolar ödeyeceğini belirtti.
Apple'ın 2016'daki yazılım güncellemesinin eski iPhone modellerinin performansını düşürdüğünü kabul ettiği bilgisi paylaşıldı.
Martta da benzer bir davada 500 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti
Şirket, yavaşlatmaların "beklenmedik şekilde kapanmaların önüne geçmek" A
Şirket, martta da benzer konuda açılan başka bir davada uzlaşma yoluna giderek 500 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)