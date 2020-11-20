ABD'den Rusya'da faaliyet gösteren iki şirkete 'Kuzey Kore' yaptırımı

ABD Hazine Bakanlığı, Rusya’da yer alan iki şirketi ‘Kuzey Kore’ ikincil yaptırım listesine dahil etti.

ABD Hazine Bakanlığı’nın yazılı açıklamasında, Chkholsan ticaret şirketi ile Moskova’daki şubesi ve St. Petersburg merkezli Mokran şirketinin ‘kara listeye’ alındığı ifade edildi.

Yaptırımlar, ABD vatandaşlarının ve şirketlerinin söz konusu şirketlerle işbirliği yapmasını yasaklıyor.

Ayrıca yaptırım listesinde isimleri bulunan 2 Kuzey Kore şirketinin Rusya’daki şubeleri olan Zenko ve Rynardo da dahil edildi.