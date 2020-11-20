BioNTech-Pfizer aşısına ABD'de acil kullanım izni için bugün başvuru yapılıyor

BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının üretimini ve dağıtımını üstlenen Pfizer, ABD'de acil kullanım izni için başvuruyu bugün yapacağını duyurdu. Bu, iki doz yapılması gereken aşının, pandeminin etkilerini en derinden hisseden ülkede aralık ayında ulaşılabilir hale gelmesi anlamını taşıyor.

Türkiye kökenli bilim insanlarının kurduğu Almanya merkezli biyoteknoloji şirketi BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısının üretimini ve dağıtımını üstlenen ABD'li ilaç devi Pfizer'den pandeminin kontrolünde dönüm noktası oluşturabilecek açıklama geldi.

BioNTech-Pfizer'in ABD'de aşının onaylanması için düzenleyici kurumlara bugün resmen başvuruda bulunacağını duyurması, Kovid-19 pandemisinde en çok vaka ve ölüm sayısını gören ülkede aşının birkaç hafta içinde erişebilir hale gelmesi anlamına geliyor.

Başvurunun yapılacağı Gıda ve İlaç İdaresi'nin (FDA) bulguları inceleyip onay vermesi halinde, kısıtlı sayıda doz aşıya aralık ayında uygulanmaya başlanabilecek.

BioNTech-Pfizer'in planına göre ABD ve Belçika'daki tesislerde üretilecek aşıdan bu yıl 50 milyon, gelecek yıl 1.3 milyar doz dağıtıma verilecek.

Başvuru, BioNTech-Pfizer aşısının üçüncü aşama klinik deneylerin nihai analizine göre güvenli ve yüzde 95 etkili olduğu açıklamasının ardından geldi.

İki şirket, aynı zamanda Avrupa ve Britanya'daki tıp alanındaki düzenleyici kurumlara başvuru sürecini başlattıklarını ve gelecek günlerde dünya çapındaki diğer kurumlara başvuru sunmayı planladıklarını söyledi.