ABD'nin Wisconsin eyaletinde silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var

ABD'nin Wisconsin eyaletine bağlı Wauwatosa kentinde bulunan Mayfair alışveriş merkezinde silahlı saldırı düzenlediği ve çok sayıda yaralının olduğu bildirildi.

ABD'nin Wisconsin eyaletine bağlı Wauwatosa kentinde bulunan Mayfair alışveriş merkezinde silahlı saldırı yaşandı.

ABC News'te yer alan habere göre olayda çok sayıda kişi yaralanırken, Wauwatosa Belediye Başkanı Dennis McBride, yaptığı açıklamada yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını ve hastaneye kaldırıldıklarını aktardı.

McBride, ayrıca saldırganın kayıplara karıştığı bilgisini verdi.

Öte yandan olay yerine çok sayıda polisin intikal ettiği kaydedildi.

MORE: Aerial view shows a squad of officials enter the Mayfair Mall in Wisconsin during response to reported shooting. https://t.co/J94GuR58r8 pic.twitter.com/7wuDFoOEfS — ABC News (@ABC) November 20, 2020

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