ABD'nin Wisconsin eyaletinde silahlı saldırı: 8 kişi yaralandı

ABD'nin Wisconsin eyaletine bağlı Wauwatosa kentinde bulunan Mayfair alışveriş merkezinde silahlı saldırı düzenlediği ve 8 kişinin yaralının olduğu bildirildi.

ABD'nin Wisconsin eyaletine bağlı Wauwatosa kentinde bulunan Mayfair alışveriş merkezinde yerel saatle 15.00 sıralarında silahlı saldırı yaşandı.

ABC News'te yer alan habere göre olayda 8 kişi yaralanırken, Wauwatosa Belediye Başkanı Dennis McBride, yaptığı açıklamada yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını ve hastaneye kaldırıldıklarını aktardı. Olayda can kaybı yaşanmadı.

McBride, ayrıca saldırganın kayıplara karıştığı bilgisini verdi.

Öte yandan olay yerine çok sayıda polisin intikal ettiği kaydedildi.

MORE: Aerial view shows a squad of officials enter the Mayfair Mall in Wisconsin during response to reported shooting. https://t.co/J94GuR58r8 pic.twitter.com/7wuDFoOEfS — ABC News (@ABC) November 20, 2020

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