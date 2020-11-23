Biden'ın ABD Dışişleri Bakanlığı'na Antony Blinken'i getireceği iddia edildi

ABD medyasında yer alan habere göre, kabinesini şekillendirmeye başlayan Joe Biden, Dışişleri Bakanlığı görevine kendisine üst düzey dış politika danışmanlığı yapan Antony Blinken'ı getirecek.

Biden'ın aynı zamanda Senato Dış İlişkiler Komitesinde yardımcısı olan 58 yaşında olan Blinken, Obama döneminde Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı olarak görev yaptı.