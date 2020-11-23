ABD, Avrupa ve Afrika'daki kara kuvvetlerini birleştirdi

ABD Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "ABD Avrupa ve Afrika Kara Kuvvetleri olarak anılacak yeni organizasyon, Kara Kuvvetlerinin Avrupa ve Afrika'daki stratejik ve operasyonel hedeflerini sağlama kabiliyetini geliştirecektir."

Söz konusu komutanlığa, yeni terfi eden Orgeneral Christopher G. Cavoli komutan olarak atandı.

ABD bu dönüşüm sürecine şubat ayında başlamıştı.

5'inci Kolordu da EUCOM'daydı

Amerikan ordusu, Birinci Dünya Savaşı'ndan 2012'ye kadar kritik dış görevlerde bulunan 5'inci Kolordu'yu (V Corps) şubat ayında yeniden aktif hale getirmiş ve EUCOM kapsamına almıştı.

5'inci Kolordu, eski Başkan Barack Obama tarafından 2012'de Afganistan'dan çekilme sonrasında lağvedilmişti.

ABD ordusu, eğitim bakımından Kara, Hava, Deniz, Uzay ve Deniz Piyadeleri Komutanlığından oluşurken, bölgesel ve fonksiyonel olarak da 11 muharip komutanlığa ayrılıyor.

Görev yerleri bölgelere göre ayrılmış donanma filoları da bölgesel kuvvet komutanlıklarına destek sağlıyor.

AFRICOM ve EUCOM'un deniz gücü 6'ncı Filo şemsiyesi altında birleşirken bu yeni düzenleme ile iki muharip komutanlığın kara gücü de birleşmiş oldu.