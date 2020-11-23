Biden'dan ilk göçmen İçgüvenlik Bakanı ve ilk kadın Ulusal İstihbarat Direktörü

ABD'de 3 Kasım başkanlık seçiminin kazananı gözüken Demokrat Partili Joe Biden, olası kabinesini şekillendiriyor. Biden'ın Alejandro Mayorkas'ı İçgüvenlik Bakanlığı'nın başındaki ilk göçmen ve Latin kökenli isim yapmayı, Avril Haines'i de ilk kadın Ulusal İstihbarat Direktörü yapmayı planladığı belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump 4 yılını selefi Barack Obama'nın politikalarını ortadan kaldırmaya vakfettikten sonra, 3 Kasım'da Trump'ı yenmiş gözüken Joe Biden'ın 8 yıl Başkan Yardımcılığını yaptığı Barack Obama'nın ekibinden kilit isimlerle olası kabinesini oluşturacağı belirtildi.

The New York Times Biden'ın yarın kabine çalışmalarıyla ilgili açıklamasında yer vereceği isimlerle ilgili yeni bir haber yaptı.

Buna göre Biden, Obama'nın İçgüvenlik Bakan Yardımcısı Alejandro Mayorkas'ı İçgüvenlik Bakanı, Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Avril Haines'i de Ulusal İstihbarat Direktörü olarak aday gösterecek. Obama'nın ikinci dönemindeki Dışişleri Bakanı John Kerry'yi iklim değişikliğiyle mücadelenin başına getirecek.

Bu da ABD'nin ilk kez Latin, yani göçmen kökenli bir İçgüvenlik Bakanı ve ilk kez kadın Ulusal İstihbarat Direktörü olacağı anlamına geliyor.

1959'da Küba'nın başkenti Havana'da Romanya göçmeni Yahudi bir ailede doğan ve devrimin ardından 1960'ların sonunda siyasi mülteci olarak ABD'ye gelen Alejandro 'Ali' Mayorkas, meslekten avukat.

Bill Clinton'ın başkanlığı döneminde Kaliforniya'da kilit bir savcılık görevine, Obama tarafından ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Kurumı Direktörü ve İçgüvenlik Bakan Yardımcısı atanan Mayorkas, Obama'nın Küba ile yakınlaşma anlaşmaları çerçevesinde 2015'te Havana'ya giderek iki ülke arasındaki ilk içgüvenlik anlaşmasını kotardı. Mayorkas İsrail'le de enformasyon paylaşma ve sibergüvenlik anlaşmalarına vardı.

Mayorkas gibi meslekten avukat olan 1969 doğumlu Avril Danica Haines, Obama tarafından 2013'te ilk kadın CIA Direktör Yardımcısı ve ardından Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı yapılmıştı.