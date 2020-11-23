Protestocuların yüzüne sert bir şekilde üfleyen Trump destekçisi, 'saldırı' ile suçlandı

ABD polisi, Başkan Trump golf oynarken onu protesto eden göstericilerin yüzüne sert bir şekilde 'üfleyen' Trump destekçisinin 'saldırı' ile suçlandığını açıkladı.

ABD'de Loudoun County Polis Karakolu'nun açıklamasına göre ABD Başkanı Donald Trump'ın golf oynadığı sahanın önündeki protestoculara sert bir şekilde 'üfleyen' Trump tişörtlü Raymond Deskins, 'hafif saldırı' ile suçlanıyor.

Sosyal medyada yayınlanan videoda maske takmadığı için uyarılan Trump destekçisi Deskins'in, kendisinden uzaklaşmasını isteyen protestoculara kulak asmadığı ve aksine protestoculardan birisine sert bir şekilde üflediği görülüyor.

Here is video of the incident in front of @realDonaldTrump’s golf course in Sterling pic.twitter.com/p2Hj9Z0INX — Lindsay Watts (@LindsayAWatts) November 22, 2020

Deskins, yaptığı hareketi 'Bu bir saldırı' diye niteleyen protestocuya 'sana nefes verdim' diyerek yanıt verdi.

Polis ofisi konuyla ilgili incelemenin sürdüğünü ve taraflara celp gönderildiğini duyurdu.