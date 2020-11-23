Eski Fed Başkanı Yellen, Biden'ın Hazine Bakanı olacak

ABD Senatosu'nunda kabul edilmesi halinde Eski Fed Başkanı Janet Yellen, ülkenin ilk Hazine Bakanı olacak. Biden, bu seçimiyle koronavirüsün sebep olduğu ekonomik yıkımdan kurtulmayı hedefliyor.

WSJ'nin Yellet'i duyurmasının ardından dolar endeksinde ise düşüş gözlendi.

WSJ: Biden plans to nominate former Federal Reserve Chairwoman Janet Yellen for Treasury Secretary. https://t.co/Eb60sb5F2X — Geoff Bennett (@GeoffRBennett) November 23, 2020

ABD'nin ilk Merkez Bankası Başkanı olan Yellet, Brown ve Yale üniversitelerinden mezun oldu.