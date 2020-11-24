Biden'ın ekibi, geçiş süreci için Pentagon ile temas kurdu

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), resmi olmayan sonuçlara göre seçilmiş Başkan Joe Biden'ın ekibinin geçiş süreci için Bakanlık ile iletişime geçtiğini duyurdu.

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, geçiş sürecine ilişkin Genel Hizmetler İdaresi (GSA) Başkanı Emily Murphy'den tebligat aldıkları ifade edildi.

Açıklamada, "Bu akşam Biden-Harris ekibi ve Savunma Bakanlığı İnceleme Takımı Bakanlığa ulaştı. GSA Başkan'ın iznine dayalı olarak, ilgili kanun, Savunma Bakanlığı politikaları ve Beyaz Saray ile Biden-Harris arasındaki mutabakat gereğince gerekli desteği verme planımızı uygulamaya hazırız" ifadesi yer aldı.

Bakanlığın geçiş ekibinin de Biden'ın ekibi ile iletişime geçeceği belirtilen açıklamada, seçim sonrası hizmet ve desteğin "profesyonel, düzenli ve etkili" bir şekilde sağlanacağına dikkat çekildi.

GSA Başkanı Murphy, Biden'e geçiş sürecine başlayabileceklerine ilişkin mektup göndermişti.

Murphy mektupta, resmi geçiş sürecini ertelediği süre boyunca Beyaz Saray'ın hiçbir baskısı altında kalmadığını belirterek, "(Geçiş sürecini erteleme) Bu kararı hukuka ve ortadaki gerçeklere dayanarak, bağımsız olarak aldığımı bilmenizi isterim. Geçiş sürecinin zamanlaması konusunda Beyaz Saray'dan ya da yönetimin herhangi başka bir organından doğrudan ya da dolaylı hiçbir baskı görmedim" ifadelerini kullanmıştı.

ABD'de 3 Kasım'da yapılan 59. başkanlık seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre 306 delegeyle Biden kazanmış, Trump ise 232 delegede kalmıştı.

Seçimlerde hile olduğunu iddia eden Trump, seçim sonuçlarını kabul etmediğini açıklamış ve hukuki yollara başvuracağını belirtmişti.