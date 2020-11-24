Joe Biden: Seçim bitti

ABD’de 3 Kasım seçimlerini kaybeden ama yenilgiyi kabul etmeyi reddeden Başkan Donald Trump'ın 20 gün sonra geri adım atması üzerine Genel Hizmetler İdaresi (GSA) şefi Emily Murphy'nin geçiş sürecini resmen başlatmasının ardından, müstakbel Başkan Joe Biden'dan açıklama geldi.

Biden "Seçim bitti" diye ilan etti.

The election is over.



It’s time to put aside the partisanship and the rhetoric designed to demonize one another.



We have to come together. — Joe Biden (@JoeBiden) November 24, 2020

Twitter'da açıklama yapan Biden, başkanlık seçiminin bittiği ilanında bulunup Amerikalılara siyasi ihtilafları bir kenara bırakmaları çağrısı yaptı.

Seçilmiş Başkan, "Seçim bitti. Partizanlığı ve birini diğerine karşı şeytanlaştırma retoriğini bırakmanın zamanı geldi. Biraraya gelmeliyiz" dedi.

Dün GSA'nın bildiriminin ardından dış politika ve ulusal güvenlik ekipleri için adaylarını açıklamış bulunan Biden, bugün Pennsylvania eyaletinde tescil edilen nihai sonuçların da galibi oldu.

Trump'a son darbeyi indiren açıklamayı Pennsylvania Valisi Tom Wolf yaptı.

Twitter'da bugün eyalet yönetiminin ABD Başkan ve Başkan Yardımcısı için 3 Kasım seçimlerinin sonuçlarını tescil ettiğini duyuran Vali Wolf, "Kanunların gerektiği şekilde eyaletimizdeki 20 Seçiciler Kurulu üyesini Joe Biden-Kamala Harris'in alması için gerekli teyit sertifikasını imzaladım" dedi.

Trump ekibi, seçimler için en kritik eyaletlerden olan Pennsylvania'da seçim sonuçlarını mahkemeye taşımış ancak bir sonuç alamamıştı.

Hala resmi olmayan sonuçlara göre Biden 306, Trump ise 232 seçici delege kazandı.