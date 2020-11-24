ABD’den üç Rus şirkete yaptırım uygulaması

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Amerikan resmi yayın organı Federal Register sitesinde yayınladığı açıklamaya göre ABD, kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesine ilişkin yasa uyarınca üç Rus şirketine yaptırım uyguladı.

Yaptırım listesine dahil edilen şirketlerin adları Aviazapçast, Elektron A.Ş. ve Nilco Group olarak sıralandı.

Belgede belirtildiği üzere, kitle imha silahlarının yayılmasını önleme yasasının üçüncü bölümünde İran, Kuzey Kore ve Suriye ile ilgili öngörülen kısıtlamalar 6 Kasım’dan itibaren yürürlüğe girmiş bulunuyor.

Söz konusu kısıtlamalarla ABD’nin herhangi bir devlet kurumunun bu şirketlerle iş yapması yasaklanıyor, ayrıca ihracatı kontrol altında tutulan ürünleri bu şirketlere teslim etme lisanslarının verilmesini de yasaklıyor.