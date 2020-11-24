NBC News: Trump seçim hilesi iddialarını savunan hukuk ekibinden 'beni rezil eden aptallar' diye yakınıyor

ABD'de 3 Kasım seçimlerini gerçekten kaybettiğini kabul etmeyen ve hile suçlamalarını devam ettiren Başkan Donald Trump'ın sonuçları yargıya götürmeleri için seferber ettiği avukat ekibine 'kendisini rezil eden aptallar sürüsü' gözüyle baktığı iddia edildi.

NBC News, Başkan Donald Trump'ın tepkilerine yakından aşina ABD'li yetkililerle konuştu.

Yetkililer, Trump'ın 'hukuk ekibinin seçim süreciyle ilgili itirazlarını yargıya taşıyış şeklinden memnun olmadığını ve avukatlarının kendisini berbat gösteren aptallar olduğunu düşündüğünü' söyledi.

Trump'ın özellikle kişisel avukatıyken seçim hilesi davalarının başına getirdiği Rudy Giuliani'nin basın toplantısındaki görünüşünden şikayet ettiği belirtildi.

11 Eylül 2001 saldırıları döneminin New York Belediye Başkanı olarak tanınan ve 30 yıldan uzun süredir mahkemede boy göstermemiş olan Giuliani'nin geçen hafta Cumhuriyetçi Ulusal Komite'de düzenlediği basın toplantısı esnasında yoğun şekilde terlemesiyle birlikte saç boyasının akması kameralara yansımıştı.

Bir kaynak, Giuliani'nin konuşurken yüzünün kenarlarından aşağıya saç boyası damlamasına ABD Başkanı'nın fena halde içerlediğini aktardı.

Giuliani'nin Trump'ın hukuk danışmanı Jenna Ellis ve daha sonra kovulan avukatı Sidney Powell ile birlikte düzenlediği 2 saat süren basın toplantısı gündemden ziyade alay konusu oldu.

"Trump, kamuoyuna yaptığı açıklamalarda hukuk ekibinin çabalarını överken, özel sohbetlerde baştan savma mücadele verildiğinden yakınıyor" diyen NBC News, "Danışmanları ve müttefiklerine Giuliani ile Powell’ın basın toplantısındaki çok abartılı hallerinden şikayet ediyor" diye ekledi.

NBC haber ağına konuşan kaynaklardan biri, "Peki hukuk ekibini niye toptan kovmuyor" sorusuna "Kimbilir" yanıtını verdi.

Trump'ın hukuk ekibinin oy verme makinelerinin hacklenmesi için politikacılara para ödendiği ve yabancı ülkelerin seçimin sonucunu etkileme çalıştığına dair komplo teorilerini zorlaması da verimli olmadı. Hatta Powell'ın komplo teorilerinde aşırılığın da ötesine geçmesi, görevden alınmasıyla sonuçlandı.

Beyaz Saray dışından müttefikleri de hukuk stratejisinin bu kadar düzensiz ve gelişigüzel gözükmesinden rahatsızlıklarını Trump yönetimine iletti. Uzun süredir Trump'ın müttefiki olan eski New Jersey Valisi Chris Christie, bilhassa Powell'ın asılsız iddiaları üzerinden hukuk ekibinin manevralarını 'ulusal utanç' diye niteledi.

Trump, hukuk ekibinin açtığı çeşitli eyaletlerde yaptığı 22 dava başvurusunun hiçbirinden olumlu sonuç alamadı. Buna rağmen Trump'ın mücadeleyi tümden bırakması yönünde Cumhuriyetçi cephede konsensüs oluşmuş değil.