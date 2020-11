Biden'ın Dışişleri Bakanı Blinken'den ilk mesaj: Dünyanın tüm sorunlarını tek başımıza çözemeyiz

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın Dışişleri Bakanlığına getireceği Antony Blinken, uluslararası iş birliği mesajı vererek, "Dünyanın tüm sorunlarını tek başımıza çözemeyiz. Diğer ülkelerle birlikte çalışmamız gerek, onların iş birliğine ve aynı zamanda güvenine ihtiyacımız var'' dedi.

Biden, Wilmington'da düzenlediği basın toplantısında, kabinesine seçtiği bazı isimleri tanıttı.

Biden'ın Dışişleri Bakanlığına getireceği Blinken'in ilk mesajı 'uluslararası iş birliği' oldu.

Blinken, "Dünyanın tüm sorunlarını tek başımıza çözemeyiz. Diğer ülkelerle birlikte çalışmamız gerek, onların iş birliğine ve aynı zamanda güvenine ihtiyacımız var" diye konuştu.

Biden'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği görevine getireceği Linda Thomas Greenfield ise "ABD geri döndü, çok taraflılık ve diplomasi geri döndü" ifadelerini kullandı.

Anthony Blinken kimdir?

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, Dışişleri Bakanlığına uzun yıllar birlikte çalıştığı Antony Blinken'ı getireceğini açıklamıştı.

ABD'nin küresel imajını düzeltmesi beklenen 58 yaşındaki Blinken, Obama döneminde hem Beyaz Saray, hem Dışişleri Bakanlığı hem de ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesinde önemli görevlerde bulundu.

Uzun yıllar Biden ile çalışan ve dış politikada 30 yıllık tecbüresi olan Blinken, Obama döneminde 2015-2017 yıllarında Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevini yürüttü.

Yönetimin DEAŞ'a karşı mücadele, Asya ile ilişkileri yeniden dengeleme ve küresel mülteci krizi gibi konularda yürüttüğü diplomaside başı çeken Blinken, eski başkan Barack Obama'nın Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcılığını görevinde de bulundu.

Obama'nın ilk döneminde Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın ulusal güvenlik danışmanı olan Blinken, Senato Dış İlişkiler Komitesinde de 2002-2008 yılları arasında Biden ile birlikte çalıştı.

Blinken, 1994-2001 yılları arasında eski başkan Bill Clinton'ın Ulusal Güvenlik Konseyi'nde de yer aldı.

Biden ve Başkan Yardımcılığına seçilen Kamala Harris'e seçim kampanyası döneminde dış politika danışmanlığı yapan Blinken, öncesinde ise Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement düşünce kuruluşunun direktörlüğünü yaptı.

Kamu görevlerinde bulunmadan önce The New Republic dergisinde muhabirlik yapan ve dış siyaset üzerine yazılar yazan Blinken, 'Ally Versus Ally: America, Europe, and the Siberian Pipeline Crisis' kitabının yazarı.

Lise eğitimini Paris'te alan Blinken, Harvard ve Columbia Üniversitelerinde hukuk okudu.

Jake Sullivan kimdir?

Joe Biden'a oldukça yakın olan ve şu an üst düzey danışmanlarından biri olan 43 yaşındaki Jake Sullivan, Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevine getirilecek.

Biden'ın Başkan Yardımcısı olduğu dönemde de ulusal güvenlik danışmanlığını yapan Sullivan, Hillary Clinton ABD Dışişleri Bakanı görevindeyken, siyaset planlama biriminin başına getirilmişti.

Daha önce ABD Dışişleri Bakanlığı'nda Siyaset Planlama departmanının direktörü olan Sullivan, eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ile de çalıştı.

Clinton'ın özel kalem müdürü yardımcılığını yapan Sullivan, İran nükleer görüşmelerinde de baş müzakereci olarak görev yaptı.

Gazze'de 2012'de varılan ateşkes görüşmlerinde de önemli rol oynayan Sullivan, hem Beyaz Saray hem Dışişleri Bakanlığı'nda Asya-Pasifik ile ilişkilerin belirlenmesinde rol aldı.

Carnegie Endowment for International Peace düşünce kuruşunda da çalışan Sullivan, Yale Hukuk Fakütlesi'nde ders verdi.

Sullivan, ayrıca 2016'da Demokrat başkan adayı Hillary Clinton'a üst düzey danışmanlık yaptı.