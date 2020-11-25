Demokrat Parti'nin önde gelenlerinden Van Hollen: Biden'dan Ankara'ya karşı daha sert tavır bekleyin

Yunan basınına konuşan Demokrat Parti'nin kıdemli ismi Van Hollen, Biden'ın Trump'a kıyasla Ankara'ya çok daha sert çıkacağını öngördü. Washington'ın Türkiye'de hukukun üstünlüğü, demokratik kurallar ve basın özgürlüğü ilkelerinin tesisine yeniden odaklanacağını söyleyen senatör, Kongre'nin S-400 yaptırımları için çalışacağını belirtti.

ABD'de 3 Kasım başkanlık seçimini kazanan Demokrat Partili Joe Biden'ın yönetimine geçiş süreci başlarken, Demokrat Parti'nin bir diğer kıdemli ismi Chris Van Hollen, Yunan gazetesi Kathimerini'ye değerlendirmelerde bulundu.

ABD Kongresi'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde 14 yıl vekillik yaptıktan sonra 2016'da senatör seçilen Van Hollen, Biden yönetiminin Trump yönetimine kıyasla Ankara'ya çok daha sert tavır sergilemesinin beklenmesi gerektiğini söyledi.

"Yunanistan ve diğer Avrupalı müttefiklerimiz Biden yönetiminden son 4 yılda deneyimledikleri kaotik ve güvenilmez dış politikaya son vermesini bekleyebilir" diyen Demokrat Senatör, şöyle devam etti:

"Birinci öncelik, Trump yönetiminde tarihi dip gören Avrupa'daki demokratik müttefiklerimizle ilişkilerin onarılması ve Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın otoriter yönetiminin saldırısı altındaki hukukun üstünlüğü, demokratik kurallar ve basın özgürlüğü ilkelerinin tesisine yeniden odaklanmak olacaktır."

"Türkiye, son 4 yılda sadık bir NATO müttefiki olarak hareket etmekte giderek daha başarısız oldu ve rotasını değiştirmediği müddetçe sadık NATO müttefiki muamelesi göremez."

"Kongre, NATO güvenliğini tehdit eden Rusya yapımı S-400 hava savunma sistemini aldığı ve artık aktive ettiği için yasalar uyarınca Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını talep etmeye devam edecek."

"Buna ilaveten Türkiye'nin Doğu Akdeniz, Suriye'nin kuzeyinde ve diğer yerlerde uluslararası hukuku tekrar tekrar ihlal etmesi, Maraş'la ilgili BM kararlarını ihlali ve iç siyasi muhaliflerine ve basına karşı ciddi insan hakları ihlalleri, demokratik bir müttefikin yönetilme tarzıyla tutarsızdır."

Van Hollen sözlerini "Türkiye'ye eylemlerinin hesabını sormak için yeni gelen Biden yönetimiyle çalışmayı dört gözle bekliyorum" diye tamamladı.