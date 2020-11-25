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    Rus komedyenler bu kez ‘Greta Thunberg’ taklidiyle Justin Trudeau’yu kandırdı

    © REUTERS / Blair Gable
    ABD
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/abd/202011251043288204-rus-komedyenler-bu-kez-greta-thunberg-taklidiyle-justin-trudeauyu-kandirdi/

    Rus komedyenler Vladimir Kuznetsov (Vovan) ve Aleksey Stolyarov (Lexus), Kanada Başbakanı Justin Trudeau’ya telefon şakası yaptı. İklim akvisti Greata Thunberg taklidi yapan biri, Trudeau’ya NATO’dan ayrılmaları çağrısı yaptı.

    Vovan ve Lexus olarak bilinen Rus komedyenler Vladimir Kuznetsov ve Aleksey Stolyarov’un bu seferki hedefi Kanada Başbakanı Justin Trudeau oldu. Taraflar arasındaki 10 dakikalık telefon görüşmesi, ocak ayında İran’da Ukrayna uçağının düşürülmesinin ardından gerçekleşti. Kendini iklim aktivisti Greta Thunberg olarak tanıtan üçüncü bir kişi ile Trudeau arasındaki konuşmanın kaydı, önceki gün Vovan ve Lexus’un YouTube’daki kanalında yayınlandı.

    ‘Greta’ ‘Trudeau'ya uçağın vurulması olayından sonra meydana gelen uluslararası gerginlikten dolayı endişe duyduğunu ve durumun ‘korkunç’ olduğunu söyledi. Trudeau ise “Evet, öyle” yanıtını verdi.

    Trudeau, gerginliğin giderilmesi için elinden geleni yaptığı konusunda Greta’yı temin etmeye çalıştı.

    ‘Greta’, ‘geleceğimiz gibi bugünün de bizden çalınmaması yönünde adımlar atmaları için’, Trudeau’dan ABD Başkanı Donald Trump ve NATO üstündeki etkisini kullanmasını rica etti.


    ‘Terrance ve Phillip için bir dünya yaratabiliriz’

    ‘Greta’ daha sonra, “Yetişkinsiniz fakat çocuk gibi davranıyorsunuz. Herkes için bir yerin olacağı bir dünya yaratabiliriz. Siyah ve beyazlar için. Hristiyanlar ve Müslümanlar için. Trump ve (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin için. Sizin için, benim için. Boris Johnson için. Corbyn için…” ifadelerini kullandı.

    ‘Greta’ daha sonra cümlesine South Park çizgi filmindeki Kanadalı karakterler olan “Terrance ve Phillip için…” sözleriyle devam etti.

    ‘Silahları bırakın, çiçek toplayın’

    Trudeau ise bunun doğru bir bakış açısı olduğunu belirterek, ‘Greta’ya geçen yıl federal seçimler öncesinde Kanada’yı ziyaret ettiği için teşekkür etti. Trudeau, ziyaretin iklim değişikliği lehine bir seçim sonucuna ulaşılmasına katkıda bulunduğunu ifade etti. Bu sırada araya giren ‘Greta’, “NATO’dan ayrılın. Silahlarınızı bırakın. Çiçek toplayın. Doğaya gülümseyin” dedi.

    Trudeau, “Ben de askerlere gerek duyulmayan bir dünya hayal ediyorum, ancak henüz öyle bir dünyada yaşamıyoruz maalesef” yanıtını verdi.

    Terrance ve Phillip’le tanışmak isteyince farkına vardı

    Konuşmanın devamında Meghan Markle’ı Prens Harry’yi manipüle etmekle suçlayan ‘Greta’, Trudeau’dan daha sonra kendisini Terrance ve Phillip’le tanıştırmasını istedi.

    Trudeau, “Ekibime sorup aranızda nasıl bağlantı kurabileceğimizi öğreneceğim” dedi.

    ‘Greta’nın bir kez daha bunun mümkün olup olmadığını sorması üzerine Trudeau bir şeyler döndüğünü fark etti.

    Trudeau, “Bir dakika, Terrance ve Phillip South Park’ta değiller miydi? Onları kişisel olarak tanımıyorum. Sanıyorum South Park’taki Kanadalı parodileriydi” dedi ve konuşmayı sonlandırdı.

     

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    Etiketler:
    NATO, Donald Trump, Ukrayna, İran, Aleksey Stolyarov, Vladimir Kuznetsov, Kanada, Greta Thunberg, Rusya, Justin Trudeau
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