ABD Savunma Bakan Vekili Miller 'Şükran Günü' için Orta Doğu'ya gidiyor

Pentagondan yapılan yazılı açıklamada, "Bakan Vekili Miller, askerlere ve ailelerine ülkeye hizmetlerinden dolayı şükranlarını sunmak, kendilerine sağlıklı ve mutlu bir Şükran Günü tatili dileklerini iletmek üzere bölgedeki birliklerle bir araya gelecek." ifadesine yer verildi.

Miller'in hangi ülkelere gideceğinin belirtilmediği açıklamada, "Bakan Vekili Miller, güvenlik menfaatleri, aşırıcılıkla mücadele öncelikleri, bölgedeki istikrar ve egemenliği tehdit eden kötü niyetli faaliyetleri ele almak üzere bölgedeki ABD'li komutanlar ve gittiği ülkelerin liderleriyle bir araya gelecek." denildi.