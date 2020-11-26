Trump yönetiminden TikTok'a ek süre: Yeni tarih 4 Aralık

ABD'de Başkan Donald Trump yönetimi, Çin merkezli ByteDance firmasına TikTok'un ABD'deki varlıklarını elden çıkarmak için 7 gün ek süre verdi. Yeni tarih, 4 Aralık olarak belirlendi.

Trump yönetimi, Çin merkezli ByteDance şirketinin video paylaşım uygulaması TikTok'un ABD’deki varlıklarını elden çıkarmak için verilen süreyi bir kez daha uzattı. ByteDance’e 7 gün ek süre verilmesiyle yeni tarih 4 Aralık olarak belirlendi.

Ne olmuştu?

ABD Başkanı Donald Trump, TikTok uygulamasının güvenlik nedenleriyle ülkede kapatılacağını ifade ederek, “Ya Tiktok'u güvenlik sebepleriyle bu ülkede kapatacağız, ya da bu uygulama başka ABD'li bir şirkete satılacak” ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, ABD'deki kolu herhangi bir Amerikan şirketine satılmadığı takdirde Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'u 15 Eylül'de yasaklayacaklarını duyurmuştu.

Aynı gün ABD'nin önde gelen teknoloji firmalarından Microsoft'tan yapılan açıklamada, Çinli ByteDance şirketine ait TikTok uygulamasının ABD kolunun satın alınması için görüşmelerde bulunulduğu kaydedilmişti.

Açıklamada, uygulamanın ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'daki hizmetleri ile bu ülkelerde faaliyette bulunma hakkını satın almaya yönelik anlaşma yapmak için görüşüldüğü belirtilmişti.