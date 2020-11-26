Trump'ın giderayak Yüksek Mahkeme'ye atadığı yargıç, pandemi nedeniyle dini hizmetlere kısıtlama getirilmesini engelledi

Kovid-19 vaka ve can kaybı sayılarında rekor kırmaya devam eden ABD'de, New York eyaletinin pandemi önlemleri kapsamında dini toplanmalara kısıtlama getirme kararının hayata geçmesini, Başkan Donald Trump'ın son dakikada atadığı bir yargıç engelledi.

ABD'nin New York eyaletinin pandemi nedeniyle dini toplanmalara kısıtlama getirme kararına karşı çıkan Katolik Kilisesi'nin Brooklyn kolu ve aşırı muhafazakar Yahudi cemaatler, son sözü söyleme yetkisi bulunan Anayasa Mahkemesi konumundaki Federal Yüksek Mahkeme'ye kadar gitti.

Trump'ın giderayak atayarak Federal Yüksek Mahkeme'de muhafazakarların ağırlığının artmasına neden olduğu Amy Coney Barrett, kararın engellenmesinde belirleyici oldu.

3 Kasım başkanlık seçimine kısa süre kala, 27 Eylül'de Trump tarafından aday gösterilen ve 27 Ekim'de Senato onayıyla göreve başlayan Amy Coney Barrett'ın devreye girmesiyle, en üst mahkeme, New York eyaletinde dini hizmetlere kısıtlamayı 4'e karşı 5 oyla reddetti.

Kısıtlamadan yana 4 oy, Başyargıç John G. Roberts Jr. ve mahkemenin Demokrat Partili başkanlar tarafından atanmış 3 liberal üyesinden geldi.

ABD medyası, bu sonucun Barrett'ın atanmasından önceki kararlarla çeliştiğine dikkat çekti.

En üst mahkeme mayıs ve temmuz aylarında aldığı kararlarda Kaliforniya ve Nevada'da eyalet valilerinin dini faaliyetlere katılımı kısıtlamasına onay vermişti.

New York eyaleti için yapılan U dönüşü, Trump'ın muhafazakar atamasının sebebiyet verdiği ilk sonuç oldu.

Trump'la kavgalı New York Valisi Andrew Cuomo, 6 Ekim'de enfeksiyonların tavan yaptığı bölgelerde elzem olmayan tüm işletmeleri kapatma kararına, dini kurumlarda toplanan kişi sayısının bazı yerlerde 10, bazı yerlerde 25'le sınırlanmasını da eklemişti.