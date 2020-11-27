Trump: Seçiciler Kurulu Biden'a oy verirse Beyaz Saray'dan ayrılacağım

ABD Başkanı Donald Trump seçilmiş başkan Joe Biden'ın, Seçiciler Kurulu tarafından resmi olarak kazanan ilan edilmesi halinde Beyaz Saray'dan ayrılıp ayrılmayacağı sorusuna, "Kesinlikle ayrılacağım" yanıtını verdi. Trump aynı zamanda seçimlerde büyük bir hile yapıldığı iddiasını yinelerken şunu da belirtti:

© REUTERS / Carlos Barria Beyaz Saray Sözcüsü: Trump, seçimlerle ilgili davaların sonuçlanmasını bekliyor dedi.

Trump, 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerinden sonra, Pazartesi günü resmi geçiş sürecinin başlatılmasına izin vermişti.

Başkanlık seçimlerinde seçmenler, doğrudan başkan adayına değil, eyaletin Seçiciler Kurul üyelerine oy veriyor. Ardından üyeler, ABD'nin başkanını ve başkan yardımcısını seçiyor.