ABD'de Şükran Günü tatilinde silahlı saldırı: 1 ölü 4 yaralı

Henderson Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamada, iki şüphelinin Şükran Günü tatilinde herhangi bir neden olmaksızın araçtan etraftakilere rastgele ateş ettikleri belirtildi.

Las Vegas kentinin güneyinde bulunan ilçenin değişik yerlerinde meydana gelen olayda bir kişi hayatını kaybederken yaralanan 4 kişinin hastanelere kaldırıldığı bildirildi.

Polis, 20'li yaşlarda bir kadın ile 30’lu yaşlarda bir erkek 2 şüphelinin gözaltına alındığını ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.