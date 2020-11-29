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    Seçim hilesine FBI ile Adalet Bakanlığı'nın karışmış olabileceğini iddia eden Trump Yüksek Mahkeme'den de umudunu kesti

    © REUTERS / Erin Scott
    ABD
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    ABD Başkanı Donald Trump kaybetmiş gözüktüğü 3 Kasım seçimleri sonrası ilk kez verdiği mülakatta seçim hilesi iddialarının çapını genişletirken Yüksek Mahkeme'de dava açabilme ihtimalinin düşük olduğunu belirtti.

    Başında kendi atadığı isimlerin olduğu Adalet Bakanlığı ve Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) seçim hilesine karışmış olabileceğini öne süren ABD Başkanı Donald Trump, giderayak atadığı yargıçla muhafazakarların ağırlığını artırdığı Federal Yüksek Mahkeme'nin de seçim hilesiyle ilgili başvurularını kabul edeceğinden şüphe ettiğini söyledi. 

    'Bu seçim tam bir sahtekarlık'

    Fox News'a telefonla bağlanan Trump, postayla verilen oyların milyonlarcasının hileli olduğunu öne sürerek şöyle konuştu:

    "Bu, tümden sahtekarlık ve nasıl oluyor da FBI ile Adalet Bakanlığı, bilmiyorum, belki onlar da müdahildir, ama insanların yanına kar kalmasına nasıl izin verildiği inanılmaz. Bu seçim hileli. Bu seçim tam bir sahtekarlık."

    "Uzun zamandır buralardalar. Bazıları pek çok farklı başkana hizmet etti ve kendi kanaatleri var. Tüm söyleyebileceğim, tüm bu sahtekarlık gerçekleşmişken, kimse bana gelip de 'Bu komployu kuranları FBI enseledi' demedi."

    'Bu ülkede basın özgürlüğü yok, basın tarafından bastırılma var'

    Yargıçları ve teknoloji devlerinin sponsorluğundaki medyayı kampanyasının dile getirdiği hile suçlamalarını ve açtığı davaları dikkate almamakla suçlayan Trump, "Medya bunu konuşmak istemiyor. Hunter vakasından farkı yok" diyerek seçimi kazanmış gözüken Demokrat Partili Joe Biden'ın oğlu Hunter'ın Ukrayna'daki yolsuzlukları hakkındaki haberlerin örtbas ya da sansür edilmesine atıf yaptı.

    "Bu ülkede basın özgürlüğü yok. Basın tarafından bastırılma var. Kimse haber yapmazsa skandal olmaz ki" diyen ABD Başkanı, 'seçimin sonucu açısından belirleyici olan eyaletlerdeki yargıçların kampanyasının kanıt sunmasına izin vermediğini' öne sürerek şunları söyledi:

    'Muazzam kanıtlarla hoş, büyük, güzel bir dava açmak istiyorum'

    "Kanıtlarımızı ortaya koymamıza izin vermiyorlar. Geçerliliğinin olmadığını söylüyorlar. Avukatlara dedim ki, muazzam kanıtlarla hoş, büyük, güzel bir dava açmak istiyorum. Yeminli ifadeler var. Elimizde yüzlerce ve yüzlerce yeminli ifade bulunuyor. İnsanı hapse sokan yalancı şahitlik yasası varken, insanlar imzalamak istiyor. Bunlar saygın insanlar. Bunlar hayatlarını riske atan insanlar. Ve onlar bu yeminli ifadeleri almak istemiyor. Ondan sonra da elimizde kanıt yok diyor."

    Seçim hilesi iddialarıyla yargıdan sonuç alma stratejisinin başarıya ulaşacağından şüphesini aktaran Trump, "Sorun şu ki, bunu Federal Yüksek Mahkeme'ye taşımak zor. Dava oraya ulaşırsa, savunmak isteyen en iyi Yüksek Mahkeme avukatlarım var. Ama orada bir dava açmanın çok zor olduğunu söylüyorlar" dedi. 

    Buna rağmen seçim sonuçlarına karşı mücadelesini devam ettirmekte ısrar ederek "Altı ayda fikir değiştirecek değilim" ifadesini kullandı. Beyaz Saray'da devir teslimin 20 Ocak'ta gerçekleşmesi gerekiyor.

    Etiketler:
    hile, Seçim, Hunter Biden, Joe Biden, yargıç, Medya, ABD Yüksek Mahkemesi, FBI, ABD Adalet Bakanlığı, Donald Trump
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