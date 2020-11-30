ABD'de dikili bulunan gizemli metal monolit kayboldu

Utah eyalet yetkilileri, eyaletin ücra bir bölgesinde keşfedilen gizemli metal monolitin kaybolduğunu açıkladı.

Arazi İdaresi Bürosu, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, 3-yönlü cismin Cuma günü eyaletin güneydoğusundaki kamu arazilerinden kaldırıldığını duyurdu.

Kaldırma işleminin kendiler tarafından gerçekleştirilmediğini de açıklayan büro, bölge şerifinin olayı soruşturmaktan sorumlu olduğunu ekledi.

Şeriften açıklama: Bu uzaylıları gören olduysa lütfen iletişime geçsin

Ancak San Juan İlçe Şerifi Ofisi'nin Facebook sayfasından yapılan açıklamada, ‘monolitin ortaya çıkmasını ve ardından kaybolması ya da çalınmasını araştıracak uygun kaynaklara sahip olmadıkları’ belirtildi.

Açıklamayı bir şakayla sonlandıran Şerif Ofisi, uzaylıların fotoğrafını da paylaşıp, ’27 Kasım gecesi bölgede bu fotoğrafta bulunan şüphelilerden birini gören olduysa lütfen yetkilerle iletişime geçsin” diye ekledi.

The San Juan County Sheriff’s Office is aware of the mysterious appearance and disappearance of the #UtahMonolith. While... Posted by San Juan County Sheriffs Office on 2020 Mijdar 28, Saturday

Geriye bir tek tepedeki metal kaldı

The Salt Lake Tribune gazetesi muhabiri, monolitten kalan tek şeyin, cismin tepesini kapatan üçgen şeklindeki metal parçasının olduğunu aktardı.

Confirmed: The mysterious obelisk in San Juan County that garnered international attention this week has disappeared. It was likely removed sometime Friday night. The Bureau of Land Management said they were not behind the removal. pic.twitter.com/dsTzQFq5qr — Zak Podmore (@zak_podmore) November 29, 2020

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Bölgede 18 Kasım’da helikopterle keşif yapan bir pilot tarafından keşfedilen 3.6 metre uzunluğundaki monolitin fotoğraflarının yayımlanmasının ardından, onu yakından görmek için birçok kişi bölgeye akın etmişti.

Monolit'in fotoğrafları ilk kez 24 Kasım'da kamuyla paylaşılmıştı.