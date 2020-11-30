ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Hutchinson: Türkiye'nin S-400 kararından vazgeçeceğini umuyoruz

Video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenleyen Hutchinson, Sinop'ta tüm hedeflerin vurulduğu S-400 atış testlerinin ardından Washington'da artan rahatsızlığa ilişkin değerlendirmede bulundu.

Hutchinson, "Bu savunma sistemini devreye almadan önce Türkiye'nin bunun sonuçlarını anlayacağını umuyoruz. Türkiye'nin bunun üzerine düşüneceğini ve hata sonucu aldıkları bu kararı geri çekeceklerini umuyoruz" dedi.

ABD'li diplomat, S-400 meselesinin Washington ile Ankara arasındaki ilişkilerde ana rahatsızlık faktörü olduğunu ekledi.

Türkiye S-400'leri 16 Ekim'de ilk kez test etmişti. Test kapsamında fırlatılan üç füze hedefleri başarıyla vurmuştu. Bu durum Washington'u bir kez daha rahatsız ederken ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi ve Askeri İşlerden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Clarke Cooper, Türkiye'ye Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alımıyla ilgili olarak yaptırımları 'kesin olarak düşündüklerini' söylemişti.