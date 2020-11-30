ABD’den Çinli şirkete ‘Venezüella’ yaptırımı

ABD Hazine Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Çinli CEIEC (China National Electronics Import & Export Corporation) şirketinin, Venezüella yönetiminin, internet erişimini kısıtlama ve 'siyasi rakiplere yönelik dijital alandaki takip ve siber operasyon' düzenleme çabalarına destek verdiği iddia edildi.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, yaptığı açıklamada "ABD, Venezüella ve dünya genelindeki diğer halkların demokratik iradesini bastırmaya yardım eden herkese karşı yaptırım uygulamaktan çekinmeyecek" ifadelerini kullandı.

Today @USTreasury sanctioned CEIEC for supporting the illegitimate Maduro regime’s efforts to undermine democracy in Venezuela. https://t.co/CWcNi4w9VS — Steven Mnuchin (@stevenmnuchin1) November 30, 2020

CEIEC’in dünya genelinde 200’den fazla yan şirket ve ofise sahip olduğu kaydedilen açıklamada, "Bugünkü eylemler sonucu, CEIEC ya da doğrudan veya dolaylı olarak yüzde 50 veya daha fazla hisseye sahip olduğu başka bir şirketin ABD topraklarında bulunan ya da ABD vatandaşlarının sahip olduğu veya kontrolünde bulunduğu tüm malvarlığı ya da bir kısmı bloke edilecek" denildi.

ABD Hazine Bakanlığı, ayrıca Venezüella’da CEIEC’in katılımıyla sürdürülen tüm işlemlere son verilmesi için 45 günlük süre tanıyan özel izin çıkardı.