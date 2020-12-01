ABD'nin Atina Büyükelçisi Pyatt: Yunanistan'ın F-35 satın alma talebi en yüksek düzeyde memnuniyetle karşılandı

ABD'nin Atina Büyükelçisi Goffrey Pyatt, Yunanistan Savunma Bakanlığı'nın F-35 tipi savaş uçaklarının satın alma talebine ilişkin konuştu.

Greece City Times’ın haberine göre Atina'nın bu kararının Washington'da 'en üst düzeyde' memnuniyetle karşılandığını belirten Büyükelçi, şu ifadeleri kullandı:

“ Satışa yönelik desteğimizi ilettik ve Yunanistan'ın savunma kabiliyetini güçlendirecek, bölgesel istikrarı artırmak için ABD Silahlı Kuvvetleri'yle birlikte karşılıklı olarak çalışabilmesini sağlayacak satın alma programı üzerinde çalışıyoruz.”

Yunan medyasında ABD'nin F-35 uçaklarını satmaktan vazgeçtiğine yönelik çıkan haberleri yalanlayan Pyatt, "Yunanistan ile savunma ve güvenlik ortaklığımızla büyük gurur duyuyoruz ve Yunanistan'ın gelecekte F-35'leri elde etmesi dahil olmak üzere, bunu daha da güçlendirmek için her gün çalışıyoruz" diye ekledi.

Büyükelçi, 'savaş uçaklarının tedarikinin birkaç yıllık süreç olduğunu ve doğal olarak Yunanistan’ın F-16 Viper yükseltme programında elde edilen başarıların üzerine kurulacağını da belirtti.

Yunanistan, Ege ve Doğu Akdeniz'de savunma kabiliyetini artırmak maksadıyla ABD'den iki düzine kadar beşinci nesil F-35 savaş uçağı alımına yönelik resmi bir talepte bulunmuştu.