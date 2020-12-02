Utah'ta bir görünüp bir kaybolan monolitin akıbeti belli oldu

ABD'nin Utah eyaletinde bir anda ortaya çıkıp gizemli bir şekilde de ortadan kaybolan monolitin 4 kişilik grup tarafından götürüldüğü ortaya çıktı. Bu kişilerden biri olan bir tur rehberi, sosyal medya hesabından yaptıklarıyla övündü, "Eğer sizden alınmasını istemiyorsanız, kişisel eşyalarınızı kamusal arazilerde bırakmayın" diye yazdı.

ABD’nin Utah eyaletinin ücra bir bölgesinde 18 Kasım’da bulunan ve geçen cuma aniden ortadan kaybolan ‘gizemli’ monolitin akıbeti belli oldu.

Tur rehberliği yapan Sylvan Christensen, Instagram sayfasında paylaştığı bir videoda, 3 kişiyle birlikte monoiliti bir el arabasına bağlayıp götürürken gruptan başka birinin "En güvenli kelime ‘koş’” diyerek şaka yaptığı duyuluyor.

Christensen, paylaşımında, 3.6 metre uzunluğundaki gizemli yapıyı kaldıran dört kişiden biri olduğunu belirtti. Olaya karışan diğer kişilerin kimliği ise henüz bilinmiyor.

'Kişisel eşyalarınızı kamusal arazilerde bırakmayın'

Tiktok’ta 100 binden fazla kez izlenen videoda, “Eğer sizden alınmasını istemiyorsanız, kişisel eşyalarınızı kamusal arazilerde bırakmayın” ifadelerine yer verildi.

Mysterious monolith in Utah desert 'was removed by group of men who took it away in a wheelbarrow' https://t.co/sE2M7tgXyP — Daily Mail US (@DailyMail) December 1, 2020

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DailyMail.com'a konuşan Christensen, "Utah Monoliti'ni kaldırdık çünkü kamusal alanlarımızı, doğal vahşi yaşamımızı, yerli bitkilerimizi, tatlı su kaynaklarımızı ve bunların üzerindeki insan etkilerini nasıl paylaştığımıza ve standartlaştırdığımıza dair açık emsaller var” dedi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Sylvan Christensen (@sylvanslacks)'in paylaştığı bir gönderi

'Gerçek sorunların arkasında birleştirmek için kullanmak istedik'

“Gizem bir tutkunluktu ve bunu insanların gerçek sorunların arkasında birleştirmek için kullanmak istedik. Kendi kamusal alanlarımızı kaybediyoruz ve böyle şeyler de yardımcı olmuyor” diyen Christensen, monolitin sökülmesini 'trajik' olarak nitelendirerek şöyle devam etti: “Eğer gurur duyduğumuzu düşünüyorsanız, hayır. Hayal kırıklığına uğradık. Üstelik çok geç kaldık.”

Christensen, arazinin meraklı kaşiflerin bölgeye akın etmesine hazır olmadığını belirterek, "İnsanlar arabalarla, otobüslerle, minibüsler, helikopterlerle, uçaklar, motosikletlerle ve elektronik bisikletlerle geldiler ve park yeri bile yok. Banyo bile yok. Evet, çölde kaka yapmak bir kabahattir. Birçok şey oldu" diye konuştu.

Christensen, "İşaretli yollar yok, çöp kutuları yok ve bu bir kullanıcı grubu alanı değil. Belirlenmiş kamp alanları yok. Kamu alanında bulunan ve o alanı kullanan herkesin bu bilgilerin öneminin ve onlarla ilgili yasaların da farkında olmalı. Çünkü eğer yaparsan bunun suç olduğunu bileceksin yoksa herkes dışarı çıkıp monoliti videoya kaydedecek ve arazinin kullanımı için izin almadan para kazanacak” diye ekledi.

Bölgede 18 Kasım’da helikopterle keşif yapan bir pilot tarafından keşfedilen 3.6 metre uzunluğundaki monolitin fotoğraflarının yayımlanmasının ardından, onu yakından görmek için birçok kişi bölgeye akın etmişti.

Adeta, Stanley Kubrick imzalı 1968 yapımı "2001: A Space Odyssey" filminden fırlamış gibi görünen yapının kim tarafından ne zaman çöle yerleştirildiğine ilişkin sorular yanıtsız kalırken, meraklı kaşiflerin bölgeye akın etmesine neden olmuştu.

Bulunduğu günden bu yana uzaylılarla bile bağlantılandırılan ve çeşitli komplo teorilerine konu olan parlak metal monolit geçen cuma günü yine kaybolmuştu.

Monolitin bulunduğu bölgenin Şerifi Ofisi'nin Facebook sayfasından yapılan açıklamada, ‘monolitin ortaya çıkmasını ve ardından kaybolması ya da çalınmasını araştıracak uygun kaynaklara sahip olmadıkları’ belirtilmişti.

Monolit'in fotoğrafları ilk kez 24 Kasım'da kamuyla paylaşılmıştı.