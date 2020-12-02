Politico: NATO toplantısında ABD ile Türkiye fena kapıştı

NATO reformunun ele alınması gereken dışişleri bakanları toplantısına Pompeo-Çavuşoğlu kavgasının damga vurduğunu aktaran Politico, ABD'li bakanın Ankara'yı Akdeniz'de gerilim çıkarmak ve Rusya'ya hediye vermekle suçladığını belirtti. Çavuşoğlu da ABD'ye Yunanistan'ın tarafını tutmak, AB'yi Ankara'ya karşı örgütlemek gibi bir dizi suçlama yöneltti.

İttifak üyesi 30 ülkeye gönderilen ve Türkiye'nin tepkisini çekmesi beklenen NATO reformu taslağının dün Brüksel'deki dışişleri bakanları toplantısında ele alınması sırasında ABD ile Türkiye arasında 'kavga' çıktığı belirtildi.

Politico sitesine göre, video konferans yoluyla düzenlenen NATO toplantısı, rapor üzerinden ABD ile Türkiye arasında 'söz düellosuna' sahne oldu.

Haberde 3 Kasım seçimini kaybeden ve 20 Ocak'ta Beyaz Saray'ı terk etmesi beklenen ABD Başkanı Donald Trump'ın Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, 'Ankara'yı Akdeniz'de müttefiklerle gerilim çıkarmak ve Rusya yapımı S-400 hava savunma sistemleri alarak Kremlin'e hediye vermekle' suçladığı belirtildi.

Buna karşılık, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pompeo'yu, Avrupalı müttefiklere telefon açıp Türkiye'ye karşı birlikte harekete geçmeye zorlamak, bölgesel ihtilaflarda körü körüne Yunanistan'ın tarafını tutmak ve Ankara'ya ABD yapımı Patriot hava savunma sistemleri satmaya yanaşmamakla suçladı.

'Türkiye IŞİD'le savaşırken ABD'nin Suriye'deki Kürt terör örgütünü desteklediğini' dile getiren Çavuşoğlu, Türkiye'nin desteğiyle Azerbaycan'ın kazandığı Dağlık Karabağ savaşıyla ilgili 'ABD ve Fransa'nın Ermenistan'ı destekleyerek çatışmaları daha kötü hale getirdiğini' söyledi.

Habere göre bir dizi müttefik Pompeo'ya destek verip Türkiye'yi eleştirdi.

Ankara'nın tavrını kınayan Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, 'Türkiye Rusya'nın saldırgan müdahaleciliğine öykündüğü müddetçe ittifak içinde uyuma erişmenin mümkün olamayacağını' iddia etti.

Çavuşoğlu'nun BD'yi Doğu Akdeniz'deki ihtilaflarda Yunanistan lehine maksimalist pozisyon almakla suçlamasına, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, "Yunan pozisyonu maksimalist ise uluslararası hukuk da öyle" diyerek karşılık verdi.

Politico, "Toplantının sonunda Türkiye'nin ittifakın 30 üyesi arasında neredeyse izole olduğu ortaya çıktı. Çavuşoğlu'nun Libya iç savaşında NATO’nun rol alması için yinelediği çağrı, Türkiye’yi Trablus’daki Ulusal Mutabakat Hükümeti’ni desteklemek için silah ve paralı asker göndererek çatışmayı şiddetlendirmekle suçlayan diğer müttefikler tarafından reddedildi" diye yazdı.

Politico'ya konuşan NATO diplomatları, Çavuşoğlu'nun Almanya ile ilgili ortaya karışık mesajlar verdiğini, bir yandan Akdeniz'deki ihtilaflarda 'dürüst arabulucu' olmakla övdüğü Berlin'i, diğer yandan Libya'ya giden Türk yük gemisinin AB misyonuna bağlı Alman askerleri tarafından durdurulup aranması krizi üzerinden 'korsanlıkla' suçladığını anlattı.

ABD ile Türkiye dışişleri bakanları arasındaki video bağlantısı üzerinden keskin kapışmanın, birçok ittifak üyesi ülke heyeti tarafından doğrulandığını yazan Politico, gidici Pompeo'nun muhtemelen son NATO dışişleri bakanları toplantısına katılmış olmasına rağmen gerilim çıkardığına dikkat çekti. Bazı diplomatların bunu yeni Başkan Joe Biden için ittifak üyeleriyle ilişkileri zorlaştırma çabası olarak yorumladığını aktardı.

Bu arada NATO'nun gelecek 10 yılda geçirmesi gereken reformlara ilişkin taslağın tartışılması da gümbürtüye gitti.