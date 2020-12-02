Amerikan destroyeri Donald Cook’un Karadeniz’de devriye görevi tamamlandı

ABD Deniz Kuvvetleri bünyesindeki Altıncı Filo’dan yapılan açıklamada, “USS Donald Cook, Karadeniz’deki başarılı devriye görevini tamamladıktan sonra güneye Akdeniz’e geçişe başladı” ifadesine yer verildi.

BREAKING: 🇺🇸 #USSDonaldCook begins southbound transit to the #Mediterranean Sea after completing a successful patrol on the #BlackSea in support of @NATO Allies & Partners.



The ship entered the Black Sea on Nov. 23, & conducted air defense exercises w/ #NATO Allies 🇷🇴🇨🇦🇧🇬. pic.twitter.com/H8ce7gSvs9 — U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) December 2, 2020



Amerikan destroyerinin Karadeniz’deki faaliyeti, Rusya’nın Karadeniz Filosu’nun yakın takibi altında geçmişti.

23 Kasım’da Karadeniz’e giren USS Donald Cook, bu yıl içinde Karadeniz’e girecek olan yedinci Amerikan savaş gemisi oldu.

Merkez karargahı İtalya’nın Napoli kentinde bulunan Altıncı Filo, Avrupa ve Afrika’da ABD’nin ulusal çıkarlarını desteklemek, güvenlik ve istikrarı korumak amacıyla sıklıkla NATO müttefikleri ve ortakları ile birlikte çok çeşitli savaş ve deniz operasyonları yürütüyor.