Biden, Trump'ın atadığı FBI Direktörü Wray'i görevde tutmayı planlıyor

ABD medyasında yer alan habere göre Biden, Trump'ın atadığı FBI Direktörü Christopher Wray'in yerine başka bir ismi atamayı düşünmüyor.

Biden'ın üst düzey danışmanlarından birine dayandırılan haberde, Biden yönetiminin, Trump kovmazsa mevcut FBI Direktörü Wray'i görevde tutacağı belirtildi.

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) başına ise Biden'ın eski CIA Başkan Yardımcısı David Cohen'i getirebileceği konuşuluyor.