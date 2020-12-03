Kayıt
11:43 03 Aralık 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Eski ABD Başkanları Jimmy Carter, George H.W. Bush, Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama

    Eski ABD başkanları kamera karşısında koronavirüs aşısı olacak

    © AFP 2020 / JIM CHAPIN
    ABD
    URL'yi kısaltın
    0 76
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103070/02/1030700228_0:206:3963:2436_1200x675_80_0_0_86f5b005c1932342622344c9592e61b9.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/abd/202012031043335349-eski-abd-baskanlar-obama-bush-ve-clinton-kamera-karsisinda-koronavirus-asisi-olacaklar/

    Mevcut ABD Başkanı Donald Trump’ın selefleri Clinton, Bush ve Obama koronavirüs aşının güvenirliğini kanıtlamak ve halkı aşı yaptırmaya teşvik etmek amacıyla kamera karşısında aşı olmaya gönüllü olduklarını açıkladı.

    Eski ABD başkanları Barack Obama, George W. Bush ve Bill Clinton, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi tarafından onaylanması durumunda halkın güvenini artırmak için kamera karşısında aşılamak için gönüllü olacak.

    3 eski başkan, ABD sağlık yetkilileri insanları aşının güvenirliği ve etkinliği konusunda ikna etmeye çalışırken böyle bir adımın yardımcı olacağını umuyor.

    Bush'un sözcüsü Freddy Ford, CNN'e yaptığı açıklamada, 'Bush'un nasıl yardımcı olabileceğini sormak için ABD Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü  Dr. Anthony Fauci ve Beyaz Saray Koronavirüs Görev Gücü Başkanı Dr. Deborah Birx'i aradığını' söyledi ve şunu ekledi:

    “Birkaç hafta önce Başkan Bush, Dr. Fauci and Dr. Birx'e doğru zaman geldiğinde kendisine bilgi verilmesini istedi ve insanları aşı olmaya teşvik etmek için elinden geleni yapmak istiyor. Önce, aşının güvenli olduğu kabul edilmedi ve öncelikli nüfusa verilmeli. Daha sonra Başkan Bush kendisi için sıraya girecek ve bunu kamera önünde yapmaktan mutluluk duyacak."

    Clinton'ın Basın Ofisi'nden de çarşamba günü CNN'e yapılan açıklamada, halka açık bir ortamda aşı olmaya istekli olduğu belirtildi: "Clinton halk sağlığı yetkilileri tarafından belirlenen önceliklere dayalı olarak, mümkün olan en kısa sürede aşı olmak istedi. Ve tüm Amerikalıları aynısını yapmaya teşvik etmek için bunu halka açık bir şekilde yapmak istiyor."

    Barack Obama de geçen günlerde verdiği röportajda, Fauci'nin kendisine aşının güvenli olduğunu söylemesi durumunda inanacağını vurgulamıştı:

    "Tanıdığım ve birlikte çalıştığım Anthony Fauci gibi insanlara tamamen güveniyorum. Yani eğer Anthony Fauci bana 'Aşı güvenilir ve Kovid'e karşı bağışıklık kazandırır' derse, kesinlikle yaptıracağım." 

    "Söz veriyorum daha az riskli insanlar için yapıldığında ben de olacağım" diyen Obama, "Hatta bunu televizyon ekranlarında yapacağım ya da kendim kaydedeceğim. Sadece insanların bilime güvendiğimi ve güvenmediğim şeyin Kovid-19'a yakalanmak olduğunu görsün" diye konuşmuştu.

    İlgili konular:

    İran Petrol Bakanı: ABD hükümeti, her gün 400 İranlının koronavirüs nedeniyle ölümünden sorumludur
    Meksika gelecek haftadan itibaren koronavirüs aşısını uygulamaya başlayacak
    Fed, kullanılmayan koronavirüs fonlarını ABD hazinesine iade edecek
    Etiketler:
    Kovid-19, Koronavirüs, Aşı, Bill Clinton, George Weah, Barack Obama, Donald Trump
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    8. Anya Taylor-Joy
    IMDb'ye göre 2020 yılının en iyi 10 oyuncusu
    Karikatür
    Trump’tan 2024 başkanlık seçimlerinde yeniden aday olma sinyali
    İnfografik
    Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı: ULAQ
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet