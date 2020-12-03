ABD'li belediye başkanı, Meksika'daki tatil beldesinde keyif çatarken Teksaslılara 'evde kalın' diye seslendi

ABD'de Kovid-19 vakaları ve ölümleri rekor düzeyde seyretmeye devam ederken, Texas eyaletinin başkenti Austin'in Belediye Başkanı Steve Adler, Facebook'tan hemşehrilerine "ya evde oturun ya da yeni kapanmaya hazır olun" ihtarı çekti. Ama o sırada halka Meksika'nın tatil beldesi Cabo San Lucas'daki yazlığından seslendiği ortaya çıktı.

Texas eyaletinin başkenti Austin'in Demokrat Partili Belediye Başkanı Steve Adler, 9 Kasım'da yayımladığı videoda halkına "Yapabiliyorsanız evde kalmanız gerek... Yakından takip edeceğiz. Dikkatli olmazsak işleri kapatmak zorunda kalabiliriz" diye seslendi.

EXCLUSIVE: Austin Mayor Steve Adler told the public to "stay home if you can...this is not the time to relax" in a Nov. 9 Facebook video. He did not disclose that he was at a timeshare in Cabo San Lucas after flying on a private jet with eight family members and guests. pic.twitter.com/w1uZahGfpM — Tony Plohetski (@tplohetski) December 2, 2020

"Bu, gevşeme zamanı değil" vurgusu yapan Belediye Başkanı Adler'in söylemeyi unuttuğu bir şey vardı. Bir gün önce kızının düğününe katılmak için 7 kişiyle birlikte uçtuğu Meksika'nın tatil beldesi Cabo'dan konuşmakta olduğu.

Il duro appello del sindaco di Austin su #facebook: "Restate a #casa o ci saranno altri #lockdown".

Ma lui è in #vacanza in #Messico per il matrimonio della figliahttps://t.co/GIv3ySVGjP — Roger Halsted 🇪🇺=🇨🇳=💩 (@RogerHalsted) December 3, 2020

Austin American-Statesman gazetesi bu durumu ortaya çıkarınca, özür açıklaması yapan Adler, yaptığı seyahatten 'pişmanlık' duyduğunu dile getirdi.

'Stay home,' says US mayor at Mexico beach resort https://t.co/g9AI6xW13p — BBC News (World) (@BBCWorld) December 3, 2020

'Herhangi bir kuralı ihlal etmedim'

"Korkum şu ki, daha güvenli bir dönemde gerçekleşmiş olsa bile bu seyahat, bazıları tarafından riskli davranışların gerekçesi olarak kullanılabilir. Geriye dönüp baktığımda, hiçbir talimatı ihlal etmemiş olmasına rağmen, özür dilediğim kötü bir örnek oluşturdu" ifadesini kullanan Adler, herhangi bir kuralı ihlal etmediğinde ısrar etti.

Madem kural yoktu, niye çağrı yaptı?

"O dönemde seyahat yapılmaması tavsiyesi yoktu. Birisi bana bakıp 'Seyahat etti' diyebilir. Ama başkalarına seyahat etmemelerini söylediğim bir zamanda seyahat ettiğimi söylemezler" diyen Belediye Başkanı, o zaman hemşehrilerine niye evde oturmayı vaaz ettiğine ise açıklık getiremedi.

Kalabalık maskesiz düğün

Aynı şekilde Austin'in 3. aşama tavsiyeleri 10 kişiden fazlasının biraraya gelmemesini salık verirken, kızının açık havada düzenlenen düğününe 20 kişi katıldı. Belediye başkanı, davetlilerin dağıtılan maskeleri sürekli takmadıklarını da kabul etti.

Oysa Adler, Austin'de mart ayında henüz vaka kaydedilmemişken South by Southwest (SXSW) festivalini erteleyecek kadar müdahaleci hareket etmişti.

Yerel siyasilerden 'dediğimi yap yaptığı yapma'

Ancak Austin Belediye Başkanı, kendi koyduğu önlemleri bizzat ihlal eden tek yerel siyasetçi değil.

.@brikeilarcnn rolls the tape on Democratic officials caught not following their own Covid-19 guidelines:



"The past few weeks, brought into relief a pattern of leaders, failing to lead by example. Asking Americans to make sacrifices that they, themselves, are unwilling to make” pic.twitter.com/V6Xq9gRxrw — CNN Newsroom (@CNNnewsroom) December 2, 2020

Kolorado eyaletinin Denver Belediye Başkanı Michael Hancock da hemşehrilerine "Evde kalın, mümkünse seyahatten kaçının" dedikten yarım saat sonra uçağa ailesiyle birlikte Şükran Günü tatilini geçirmek için Mississippi eyaletine uçtu.

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, pandemiden en çok etkilenen bölgelerde evde kal uygulamasına rağmen, geçen ay pahalı bir restoran yemek yerken görüntülenince "Model olmak için daha doğru davranmalıydım" dedi.

Eski eyalet kongresi üyesi ve halihazırda Los Angeles Denetleme Kurulu üyesi Sheila Kuehl, restoranlarda biraraya gelinmesinin yasaklanmasından yana oy kullandıktan saatler sonra bir restoranda açık havada yemek yerken görüntülendi.

Eylülde de Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin San Francisco'da güzellik salonu açtırıp içinde maskesiz dolaşmasının görüntüleri Fox News'da yayımlanmıştı.

Bunların hepsi, ülke çapında kapanma talep eden ve pandemi önlemlerine uymakla övünen Demokrat Partili siyasiler.

Press Sec @kayleighmcenany excoriates hypocrite Democrats who continue to break their own lockdown rules, forces media to sit in silence and watch video evidence on a loop



😂😂😂 pic.twitter.com/R7TZVf3QCN — The First (@TheFirstonTV) December 2, 2020

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