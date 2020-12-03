Kayıt
14:48 03 Aralık 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    ABD'nin Teksas eyaletinin El Paso kentinde Kovid-19 pandemisinde ölenler için vinçle mezar kazılırken

    ABD'li belediye başkanı, Meksika'daki tatil beldesinde keyif çatarken Teksaslılara 'evde kalın' diye seslendi

    © REUTERS / IVAN PIERRE AGUIRRE
    ABD
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (529)
    0 23
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/03/1043336713_0:70:3072:1798_1200x675_80_0_0_dd17826df629cf220ec832f274b994fb.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/abd/202012031043336783-abdli-belediye-baskani-meksikadaki-tatil-beldesinde-keyif-catarken-teksaslilara-evde-kalin-diye/

    ABD'de Kovid-19 vakaları ve ölümleri rekor düzeyde seyretmeye devam ederken, Texas eyaletinin başkenti Austin'in Belediye Başkanı Steve Adler, Facebook'tan hemşehrilerine "ya evde oturun ya da yeni kapanmaya hazır olun" ihtarı çekti. Ama o sırada halka Meksika'nın tatil beldesi Cabo San Lucas'daki yazlığından seslendiği ortaya çıktı.

    Texas eyaletinin başkenti Austin'in Demokrat Partili Belediye Başkanı Steve Adler, 9 Kasım'da yayımladığı videoda halkına "Yapabiliyorsanız evde kalmanız gerek... Yakından takip edeceğiz. Dikkatli olmazsak işleri kapatmak zorunda kalabiliriz" diye seslendi. 

    "Bu, gevşeme zamanı değil" vurgusu yapan Belediye Başkanı Adler'in söylemeyi unuttuğu bir şey vardı. Bir gün önce kızının düğününe katılmak için 7 kişiyle birlikte uçtuğu Meksika'nın tatil beldesi Cabo'dan konuşmakta olduğu. 

    Austin American-Statesman gazetesi bu durumu ortaya çıkarınca, özür açıklaması yapan Adler, yaptığı seyahatten 'pişmanlık' duyduğunu dile getirdi.

    'Herhangi bir kuralı ihlal etmedim'

    "Korkum şu ki, daha güvenli bir dönemde gerçekleşmiş olsa bile bu seyahat, bazıları tarafından riskli davranışların gerekçesi olarak kullanılabilir. Geriye dönüp baktığımda, hiçbir talimatı ihlal etmemiş olmasına rağmen, özür dilediğim kötü bir örnek oluşturdu" ifadesini kullanan Adler, herhangi bir kuralı ihlal etmediğinde ısrar etti.

    Madem kural yoktu, niye çağrı yaptı?

    "O dönemde seyahat yapılmaması tavsiyesi yoktu. Birisi bana bakıp 'Seyahat etti' diyebilir. Ama başkalarına seyahat etmemelerini söylediğim bir zamanda seyahat ettiğimi söylemezler" diyen Belediye Başkanı, o zaman hemşehrilerine niye evde oturmayı vaaz ettiğine ise açıklık getiremedi. 

    Kalabalık maskesiz düğün

    Aynı şekilde Austin'in 3. aşama tavsiyeleri 10 kişiden fazlasının biraraya gelmemesini salık verirken, kızının açık havada düzenlenen düğününe 20 kişi katıldı. Belediye başkanı, davetlilerin dağıtılan maskeleri sürekli takmadıklarını da kabul etti.

    Oysa Adler, Austin'de mart ayında henüz vaka kaydedilmemişken South by Southwest (SXSW) festivalini erteleyecek kadar müdahaleci hareket etmişti. 

    Yerel siyasilerden 'dediğimi yap yaptığı yapma'

    Ancak Austin Belediye Başkanı, kendi koyduğu önlemleri bizzat ihlal eden tek yerel siyasetçi değil.

    Kolorado eyaletinin Denver Belediye Başkanı Michael Hancock da hemşehrilerine "Evde kalın, mümkünse seyahatten kaçının" dedikten yarım saat sonra uçağa ailesiyle birlikte Şükran Günü tatilini geçirmek için Mississippi eyaletine uçtu.

    Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, pandemiden en çok etkilenen bölgelerde evde kal uygulamasına rağmen, geçen ay pahalı bir restoran yemek yerken görüntülenince "Model olmak için daha doğru davranmalıydım" dedi. 

    Eski eyalet kongresi üyesi ve halihazırda Los Angeles Denetleme Kurulu üyesi Sheila Kuehl, restoranlarda biraraya gelinmesinin yasaklanmasından yana oy kullandıktan saatler sonra bir restoranda açık havada yemek yerken görüntülendi.

    Eylülde de Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin San Francisco'da güzellik salonu açtırıp içinde maskesiz dolaşmasının görüntüleri Fox News'da yayımlanmıştı.

    Bunların hepsi, ülke çapında kapanma talep eden ve pandemi önlemlerine uymakla övünen Demokrat Partili siyasiler.

    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (529)
    Etiketler:
    Steve Adler, Belediye Başkanı, Tatil, Cabo, Meksika, Austin, Teksas, ABD Demokrat Parti, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Güney Kore – Sınav – koronavirüs – öğrenci – maske
    Güney Kore’de Kovid-19 gölgesinde üniversite sınavı heyecanı
    Karikatür
    Trump’tan 2024 başkanlık seçimlerinde yeniden aday olma sinyali
    İnfografik
    Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı: ULAQ
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet