ABD Dışişleri: Özel Temsilcimiz Halilzad Ankara'da Afganistan'ı görüşecek

ABD Dışişleri Bakanlığı, Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad’ın Ankara’da Afganistan’daki barış sürecini görüşeceğini, ardından Doha’ya geçerek burada Afganlı taraflarla bir araya geleceğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yazılı açıklamasında, “ABD’nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, 2 Aralık’ta Ankara’ya gitti. Türkiye’de uluslararası işbirliği konularını ve Türkiye’nin Afganistan’daki barışçıl müzakerelere desteğini görüşecek” ifadesine yer verildi.

Halilzad’ın, Ankara’daki görüşmelerin ardından Katar’ın başkenti Doha’ya geçerek Afganistan hükümeti ve Taliban heyetleriyle buluşacağı aktarılan açıklamada, “Tarafların, mevcut hareketliliğe dayanarak siyasi yol haritası ile kapsamlı ve kalıcı ateşkes üzerinde anlaşmaya varmak için çalışmalarını hızlandırmaları son derece önemli” dendi.

Afganistan hükümeti ve Taliban temsilcilerinin, Katar’da yürütülen Afganlar arası barış müzakerelerinde ele alınacak başlıklar ve görüşmeleri devam ettirmek konusunda ön anlaşmaya vardığı bildirilmişti.