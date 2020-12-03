ABD'den Erivan ve Bakü'ye 'AGİT Minsk Grubu ile iş birliğine dönün' çağrısı

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Stephen Biegun, Ermenistan ve Azerbaycan’a Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu ile çalışmaları yeniden başlatma çağrısında bulunduklarını söyledi.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Stephen Biegun, video konferans yoluyla düzenlenen AGİT dışişleri bakanları toplantısında açıklamalarda bulundu.

Biegun, açıklamasında "Ermenistan ve Azerbaycan hükümetlerini, Dağlık Karabağ’daki duruma kalıcı ve barışçıl çözüm bulma amacıyla Minsk Grubu eş başkanları ile çalışmaları yeniden başlatmaya çağırıyoruz" diye konuştu.

Biegun, "Bu çatışma, savaş alında çözümlenemez ve ateşkesi memnuniyetle karşılasak da bu sadece ilk adım" dedi.