Trump ve Sisi telefonda görüştü: Bölgesel meseleler ele alındı

ABD Başkanı Donald Trump ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, bölgesel meseleleri ve ikili iş birliğini görüştü.

Mısır Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Bessam Razi Facebook sayfasından yaptığı yazılı açıklamada, Trump ile Sisi'nin gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki iş birliği ile bölgesel meseleleri ele aldığını kaydetti.

Görüşmede, Sisi'nin, iki ülke arasındaki ilişkilerin pekiştirilmesi konusunda harcadığı çabalardan ötürü Trump'a teşekkür ettiği belirtildi.

Açıklamaya göre, Mısır ile ABD arasındaki yapıcı iş birliği ve verimli ortaklığı öven Trump ise karşılıklı görüş birliğinin, Orta Doğu'da güvenlik ve istikrarın sağlanmasında merkezi bir rol oynadığını vurguladı.