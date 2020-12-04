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    ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Rayburn: Türkiye ile çıkarlarımız örtüşüyor

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    ABD’nin yeni Suriye Özel Temsilcisi Joel D. Rayburn, Türkiye’ye ilk ziyaretinde kritik mesajlar verdi. "Türkiye ile çıkarlarımız örtüşüyor" diyen Rayburn, ABD’nin Suriye’de bir terör koridoru oluşturma niyetinde olmadığını belirtti.

    Büyükelçi James Jeffrey’nin yerine gelen ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Joel D. Rayburn, Türk yetkililerle temaslarda bulunduğu Ankara’da Türkiye-ABD ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu.

    Hürriyet'ten Serkan Demirtaş'a konuşan Rayburn, Suriye sorununun siyasi yollarla çözümü, IŞİD'in tamamen ortadan kaldırılması, El Kaide'nin Suriye’de güvenli alan bulamaması gibi birçok ortak amacın gerçekleştirilmesinde Türkiye’nin işbirliğinin çok önemli olduğunu kaydetti ve '2020 senesinde yaşanan gelişmelerin artık Suriye’de askeri bir çözümün olmayacağını, Esad rejiminin bunu başaramayacağını gösterdiğini' iddia etti.

    'Siyasi çözüm önem taşıyor'

    “Askeri çözüme dayanan stratejinin başarısız bir strateji olduğu ortaya çıktığına göre siyasi çözüm konusunda uzlaşan ülkelerin daha fazla koordinasyon içinde olmaları büyük önem taşıyor. Türkiye ve ABD bu görüşü paylaşıyor” diye konuşan Rayburn, bazı konularda görüş ayrılıkları olmasına rağmen Ankara ile her zaman işbirliği içinde olduklarını kaydetti. Rayburn, “Birçok alanda çıkarlarımız örtüşüyor. Bunları geliştirebiliriz. Tabii ki görüş ayrılıklarımız oldu, inişli çıkışlı süreçler yaşandı ama genel olarak en kötü zamanlarda bile Türk muhataplarımızla yakın bir işbirliği içinde olduğumuzu hissettik. Çünkü neticede iki müttefikiz ve Suriye’de çıkarlarımız açısından aynı vizyonu paylaşıyoruz” dedi. ABD’li diplomat, Türkiye ile ABD’nin toprak bütünlüğü korunmuş, komşularına ve halkına düşmanca davranmayan istikrarlı bir Suriye konusunda aynı bakış açısına sahip olduğunu vurguladı.

    'IŞİD tehdidi devam ediyor'

    ABD ile Türkiye arasındaki en büyük sorun olan YPG’ye destek konusundaki soruları da yanıtlayan Rayburn, Washington’un Suriye Demokratik Güçleri (SDG) olarak tanımladığı gruba desteğinin IŞİD'in tamamen bozguna uğratılması amacına hizmet ettiğini savundu. IŞİD'in halen gizli bir terör ağı olarak tehdit unsuru olduğuna dikkat çeken ABD’li diplomat, “Eğer kullanacakları bir alanları olursa zarar verebilirler. Sadece Irak veya Suriye’de değil dünyanın geri kalanında da saldırılar düzenlemeye çalışabilirler” diye konuştu.

    'Terör koridoru niyetimiz yok'

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Joel D. Rayburn ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi. Beştepe Külliyesi'ndeki görüşmede, İdlib meselesi başta olmak üzere, Suriye krizi, siyasi süreç ve anayasa çalışmaları, terörle mücadele, mülteciler konusu ve bölgesel meseleler ele alındı.
    © AA / TCCB
    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Rayburn ile görüştü
    Joel D. Rayburn, Türkiye’nin YPG’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda 'terör koridoru' oluşturabileceğine ilişkin kaygısının anımsatılması üzerine, “ABD’nin terör koridoru denilen bir şey oluşturma niyeti yok, bundan bir çıkarı da yok. ABD, Türkiye-Suriye sınırını istikrarlı ve güvenli görmek istiyor” ifadelerini kullandı. ABD’li yetkili, son dönemde Barış Pınarı bölgesinde Türkiye’nin YPG’ye karşı sürdürdüğü terörle mücadele faaliyetlerinin yeni bir askeri operasyona dönüşmesi olasılığına ilişkin ise, “Umarım böyle bir şey olmaz” yorumunu yaptı.

    Joel D. Rayburn, Ankara temasları sırasında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile de görüştü.

    Etiketler:
    Suriye, ABD, Türkiye, Joel D. Rayburn
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