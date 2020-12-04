ABD'de uçak otoyola acil iniş yaptı

ABD'de havada arızalanan küçük bir uçak araç trafiğinin olduğu otobana acil iniş yaptı. İniş sırasında seyir halindeki bir araca çarpan uçak trafikte paniğe neden oldu.

ABD'nin Minnesota eyaletinde havada arızalanan Bellanca Viking adlı küçük uçak, otobana acil iniş yaptı. Trafiğin yoğun olduğu saatte caddeye inen tek pervaneli uçağın, seyir halindeki bir araca çarparak durabildiği ifade edildi.

Minnesota Eyalet Devriyesi tarafından yapılan açıklamada, Çarşamba gecesi tek motorlu bir uçak zorunlu olarak otoyola indi. Bellanca Viking adlı tek motorlu uçak, iniş sonrası bir araca çarparak durdu. Olay sırasında yaralanan olmadı. Federal Havacılık İdaresi, olayı araştırdıklarını belirtti.

ABD'de tek motorlu uçağın otoyola acil iniş yaptığı anlar kameraya yansıdı | Haberin detayları için: https://t.co/u9tvAdij8L pic.twitter.com/ED7GTXg8o6 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) December 4, 2020

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