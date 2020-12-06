Trump: ABD'nin Paris Anlaşması'na dönmesi Rusya'ya üstünlük kazandırır

ABD Başkanı Trump, Georgia eyaletinde 5 Ocak'ta yapılacak kongre seçimlerinin kritik ikinci turu için bu eyalete giderek miting düzenledi.

Konuşması sırasında seçilmiş ABD Başkanı Joe Biden'ın Washington'un 4 Kasım'da resmen çıktığı Paris Anlaşması'na dönme vaadine değinen Trump, bunun Rusya'ya ABD karşısında üstünlük kazandıracağını öne sürdü.

Trump, "Trilyonlarca dolar harcayacağız. Rusya, bize karşı büyük bir üstünlüğe sahip olacak , zira onlar havanın çok kirliği olduğu eski dönemlerden itibaren başladı, bu onların standardı. Çin, 2030'a kadar uygulamaya geçmeyecek, biz ise hemen uygulamaya geçeceğiz. Bunun bize ne kadara mal olacağını bir düşünün" ifadelerini kullandı.

Trump, ABD'nin anlaşmaya geri dönmesi halinde ülkedeki fabrikaların yüzde 20'sinin kapanacağını da iddia etti.

ABD, 3 Kasım başkanlık seçiminin galibinin açıklanmasını beklerken, kendini BM'nin Paris İklim Anlaşması'ndan resmen çıkmış halde buldu. Başkan Donald Trump'ın ilk kez Haziran 2017'de duyurduğu anlaşmadan çıkma niyetiyle ilgili 4 Kasım 2019'da yaptığı resmi başvuru, bir yıl sonra 4 Kasım 2020'de yürürlüğe girmişti.

Biden da, seçilmesi halinde ABD'yi anlaşmaya yeniden taraf yapmayı vaat etmişti.