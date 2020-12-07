Mastercard, Pornhub'a inceleme başlattı: 'Videolarda çocuk istismarı ve cinsel saldırı var' iddiası

ABD'li finans şirketi Mastercard Inc, yayınladığı videolarda çocuk istismarı ve cinsel saldırı içerikleri olduğu gerekçesiyle Pornhub hakkında inceleme başlattığını açıkladı.

Mastercard Inc, pazar günü yaptığı açıklamada, sitede yayınlanan birçok videonun çocuk istismarı ve cinsel saldırı suçlarını içerdiğini belirten bir köşe yazısının ardından Pornhub.com aleyhindeki iddiaları araştırdığını söyledi.

Nicholas Kristof'un New York Times'ta kaleme aldığı yazıda, Pornhub'da bilinci yerinde olmayan kadınlara ve çocuklara yönelik cinsel saldırıların kayıtları olduğunu söylediği videoları açıkladı.

'Pornhub çocukları' başlıklı yazısında Kristof, "Mesele pornografi değil, tecavüz. Çocuklara veya rızası olmayan herhangi birine yapılan saldırıları teşvik etmenin vicdansızca olduğunu kabul edelim" ifadelerini kullandı.

Pornhub ise hakkında ortaya atılan iddiaları yalanladı.

Şirket, Reuters'a e-postayla gönderilen bir açıklamada "CSAM'e (çocuk cinsel istismarı materyali) izin verdiğimiz iddiası sorumsuzca ve açık bir şekilde doğru değil" dedi.