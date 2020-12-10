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    Federal idamlara seri onay veren Trump, giderayak, 'en çok idam eden ABD Başkanı' olacak

    © REUTERS / Carlos Barria
    ABD
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/abd/202012101043377120-federal-idamlara-seri-onay-veren-trump-giderayak-en-cok-idam-eden-abd-baskani-olacak/

    130 yıldır başkanlık devir teslim sürecinde federal idamların durdurulduğu ABD'de acil şekilde seri idam onayı veren Trump, giderayak, en çok idam eden ABD Başkanı unvanını da alacak.

    ABD'de 3 Kasım seçimini Demokrat Partili Joe Biden'a kaybetmiş gözüken Başkan Donald Trump, 20 Ocak'ta görevi devretmesine sayılı günler kala, bir dizi federal ölüm cezasının infazına onay vermekle meşgul.

    130 yıldır başkanlık devir teslim sürecinde federal idamların durdurulmasından ötürü Trump'ın acil şekilde seri onaylarının siyasi geleneklere aykırı olduğuna dikkat çekildi. 

    Ölüm cezasını kaldırmayı vaat etmiş bulunan Biden'ın 20 Ocak'ta Beyaz Saray'a geçmesinin öncesinde programa göre 5 federal idamın gerçekleşmesi gerekiyor. 

    5'i de infaz edilirse, Trump, Temmuz 2020'den beri 13 federal ölüm cezası mahkumunun infazının yürütülmesini sağlayarak, bir asırdan uzun süredir en çok idam eden ABD Başkanı unvanını kazanacak.

    Adalet Bakanı William Barr yürürlükteki yasaları uygulamaktan başka şey yapmadıklarını söylerken, Trump döneminin son 5 federal infazı bu hafta 40 yaşındaki Brandon Bernard ve 56 yaşındaki Alfred Bourgeois ile başlayacak.

    BBC'nin görüş aldığı tarafsız konumdaki Ölüm Cezası Enformasyon Merkezi'nin Araştırma Direktörü Ngozi Ndulue, "Bu norm dışı, üstelik son derece aşırı şekilde" tepkisini verdi.

    ABD'nin Anayasa Mahkemesi konumundaki Federal Yüksek Mahkeme'nin federal ölüm cezasını yeniden tesis ettiği 1988'den beri çok az federal infaz gerçekleşti.

    Trump'ın göreve gelmesine değinki dönemde sadece 3 federal ölüm cezası infaz edildi, bunların hepsi önceki Cumhuriyetçi Başkan George W Bush'un döneminde gerçekleşti, içlerinde Oklahoma bombacısı Timothy McVeigh de vardı.

    2003'ten Trump'a dek federal idam yapılmazken, ABD'deki anketler halkın ölüm cezasına desteğinin düşüşte olduğunu ortaya koydu.

    Ancak Temmuz 2019'a gelindiğinde, Adalet Bakanı Barr, 5 federal ölüm cezası mahkumunun kurbanlarla yakınlarının acılarını azaltmak üzere yasalar uyarınca infazlarının programlandığını duyurdu.

    Açıklamaya Demokrat Partililier ve insan hakları örgütleri sert tepki gösterirken, Renkli İnsanların İlerlemesi  İçin Ulusal Birlik (NCAAP) Yasal Savunma Fonu Politika Direktörü Lisa Cylar Barrett, "(Ölüm cezasının) onlarca yıl önce kaldırılması gereken anayasaya aykırı keyfi bir ceza olduğunu düşünüyoruz" açıklamasını yaptı.

    İdam edilecek mahkum seçimleri de kararın siyasi olduğu tartışmalarını körükledi. Zira bu yaz ABD ırkçılık karşıtı protestolarla sarsılırken seçilen 5 hahkumun tamamı beyazdı. Artık protestolar yatışmışken, seçilen 5'liden 4'ü siyah. Ölüm Cezası Enformasyon Merkezi'nin Araştırma Direktörü Ndulue, bunun tesadüf olmadığı görüşünde. 
    Ndulue, "Araştırma üzerine araştırma kesin şekilde gösteriyor ki, ülke çapında yargı makamlarının ölüm cezası vermesinde kurbanın ırkı (beyaz olması) önemli rol oynuyor" vurgusunu yaptı. 

    Brandon Bernard ve Alfred Bourgeois'un idamları planlandığı gibi gerçekleşirse, 10 federal idamla 2020, ABD modern tarihine en çok idamın gerçekleştiği yıl olarak geçecek. 

    Ndulue, "10 veya daha fazla infazın yapıldığı başka bir yıl bulmak için 1896'ya geri dönmemiz gerekiyor" dedi.

     

     

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